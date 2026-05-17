Un simplu anunț afișat lângă casa de marcat într-o filială Edeka a generat numeroase reacții și a declanșat o dezbatere amplă în Germania privind viitorul plăților în numerar. Clienții care au intrat în magazin au fost surprinși de solicitarea de a evita, pe cât posibil, plata cash, inclusiv în cazul sumelor mici.

Fotografia mesajului a fost rapid distribuită online și a stârnit sute de comentarii, de la ironii până la discuții serioase între susținătorii plăților cu cardul și cei care consideră numerarul o formă importantă de libertate.

Pentru unii, cererea magazinului a părut firească, în timp ce alții au văzut-o ca pe încă un pas spre dispariția banilor fizici din viața de zi cu zi.

Imaginea afișului a fost publicată pe Reddit, într-o comunitate dedicată plăților electronice, unde a strâns rapid aproape 400 de aprecieri. Discuțiile au devenit intense, cu opinii puternic polarizate.

Un utilizator a comentat ironic: „Dar numerarul înseamnă libertate!”, în timp ce altcineva a răspuns tranșant: „Numerarul este rău”.

Au existat însă și poziții mai echilibrate, unii subliniind că preferința pentru plățile digitale nu ar trebui să elimine posibilitatea de a plăti cash pentru cei care își doresc acest lucru.

În dezbatere au apărut și comparații cu alte țări europene, unde plățile cu cardul sunt deja dominante. Un utilizator a remarcat, de exemplu, că în Olanda se poate plăti cu cardul chiar și la târguri de vechituri, sugerând că Germania rămâne încă atașată de numerar.

În acest caz particular, magazinul se află pe o insulă din nordul Germaniei, unde logistica gestionării numerarului este mai complicată. Un comentariu de pe Reddit a sintetizat această situație spunând că „pe o insulă, numerarul este și mai scump”.

În urma reacțiilor apărute, Edeka a clarificat situația, subliniind că nu există o strategie generală de eliminare a numerarului. Compania a explicat că fiecare comerciant afiliat își gestionează independent activitatea și poate decide ce metode de plată promovează în relația cu clienții.

Reprezentanții retailerului au precizat că, deși plățile fără numerar sunt tot mai apreciate, plata cash continuă să aibă un rol important și rămâne în continuare acceptată.

În spatele solicitării de a reduce utilizarea numerarului există și o motivație de natură financiară. Potrivit unui studiu realizat de Bundesbank în 2025, numerarul este, cel puțin teoretic, cea mai ieftină metodă de plată pentru comercianți, cu un cost mediu de aproximativ 0,43 euro per tranzacție.

Totuși, analiza evidențiază faptul că situația este mai complexă în practică. Utilizarea banilor cash implică o serie de operațiuni suplimentare, precum numărarea zilnică a încasărilor, transportul și asigurarea acestora, verificările interne și gestionarea permanentă a stocului de numerar.

În cazul plăților cu cardul, costurile sunt generate în principal de comisioanele bancare, ceea ce mută povara administrativă într-o altă zonă a procesului de plată.

În discuțiile din mediul online au apărut și analize informale realizate de utilizatori, inclusiv calcule proprii care sugerează că un supermarket ar putea cheltui anual mai mult pentru administrarea numerarului decât pentru procesarea plăților electronice. Aceste estimări nu reprezintă însă date oficiale, ci opinii și evaluări publicate pe forumuri.

Potrivit Bundesbank, numerarul rămâne în continuare cea mai utilizată metodă de plată în Germania. În 2023, aproximativ 51% dintre tranzacții au fost efectuate cash. Cu toate acestea, atunci când este analizată valoarea totală a cumpărăturilor, plățile cu cardul devin dominante, deoarece achizițiile de valoare mai mare sunt realizate mai frecvent prin metode electronice.