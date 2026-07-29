Cum îți pot copia hoții cardul și codul PIN în câteva secunde. Greșeala pe care o fac mulți români

Ai introdus codul PIN la bancomat sau ai plătit cu cardul? În doar câteva secunde, infractorii îți pot copia datele fără să observi. Iată cele mai frecvente metode de fraudă! Cum te poți proteja?

Infractorii folosesc metode din ce în ce mai sofisticate pentru a obține datele cardurilor bancare și codurile PIN, iar multe dintre aceste fraude sunt atât de bine puse la punct încât victimele află că au fost înșelate abia după ce observă tranzacții neautorizate în cont. Se recomandă prudență atât la bancomat, cât și în mediul online, deoarece cele mai multe atacuri exploatează neatenția utilizatorilor.

Una dintre cele mai cunoscute metode este „skimming-ul la bancomate”. Hoții montează un dispozitiv discret peste fanta în care este introdus cardul, iar acesta copiază informațiile de pe banda magnetică. În același timp, o cameră video minusculă sau o tastatură falsă înregistrează codul PIN introdus de utilizator.

O altă metodă implică bancomate sau terminale POS modificate. Unele bancomate sunt alterate cu componente false care imită perfect piesele originale. La plata cu cardul, un comerciant rău intenționat poate utiliza un dispozitiv ascuns pentru a copia datele cardului.

Tot mai răspândite sunt și atacurile de tip „phishing”. Victima primește un e-mail sau un SMS care pare trimis de bancă și este rugată să confirme datele cardului, codul PIN sau parolele de internet banking pe un site fals, controlat de infractori.

O variantă asemănătoare este „vishing-ul”, adică frauda prin telefon. Escrocul sună pretinzând că este angajat al băncii sau chiar al poliției și încearcă să convingă victima să dezvăluie datele cardului, codurile de autentificare sau să efectueze un transfer „pentru siguranța contului”.

Infractorii folosesc frecvent „smishing-ul”, prin care trimit SMS-uri ce anunță o presupusă problemă cu contul bancar sau existența unui colet. Linkul din mesaj direcționează utilizatorul către un site fals unde îi sunt solicitate datele bancare.

O metodă simplă, dar eficientă, este „shoulder surfing”, prin care o persoană observă discret codul PIN în timp ce acesta este introdus la bancomat sau la casa de marcat.

Există și cazuri de fraudă contactless, deși acestea sunt mai rare. Unii infractori încearcă să apropie terminale modificate de cardurile aflate în portofel pentru a efectua plăți de valoare redusă.

Un alt risc îl reprezintă aplicațiile malițioase instalate pe telefon sau calculator. Dacă dispozitivul este infectat cu malware, programele pot intercepta parole, coduri de autentificare și informații despre cardurile bancare.

Hoții pot obține datele bancare și prin intermediul site-urilor false. Utilizatorul introduce datele cardului pe un magazin online care imită un comerciant cunoscut, iar informațiile ajung direct în posesia infractorilor.

O altă înșelătorie este schimbarea cardului la bancomat. Un escroc se oferă să ajute atunci când bancomatul pare să aibă o problemă, schimbă cardul victimei cu unul asemănător și reține codul PIN observat anterior.

Pentru a reduce riscul de fraudă, specialiștii recomandă să acoperi tastatura atunci când introduci codul PIN și să verifici dacă bancomatul are componente suspecte sau piese care par lipite peste cele originale.

Nu trebuie comunicate niciodată codul PIN, parolele de internet banking sau codurile de confirmare primite prin SMS, indiferent dacă persoana care le solicită pretinde că reprezintă banca.

Este recomandată activarea notificărilor pentru fiecare tranzacție efectuată cu cardul și folosirea autentificării în doi pași pentru serviciile de internet banking.

La cumpărăturile online este indicat să fie utilizate doar site-uri de încredere și să fie verificat dacă adresa paginii începe cu „https://”.

În cazul în care cardul este pierdut sau apar tranzacții suspecte, acesta trebuie blocat imediat, iar banca trebuie contactată fără întârziere.

Atenție! Băncile nu solicită niciodată, prin telefon sau e-mail, codul PIN, parola de internet banking sau codurile de autentificare primite prin SMS. Dacă cineva cere aceste informații, este aproape sigur o tentativă de fraudă, iar solicitarea trebuie ignorată și raportată imediat băncii.