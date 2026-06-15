DNSC: Noi tentative de fraude online. Escrocii folosesc amenzi false pentru a fura banii din conturi
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Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că continuă tentativele de fraudă online în care atacatorii folosesc în mod abuziv identitatea instituției pentru a convinge utilizatorii să plătească amenzi inexistente.
Metoda se bazează pe afișarea unor notificări false care îi sperie pe utilizatori și îi direcționează către pagini unde sunt solicitate datele cardului bancar.
Escrocii afișează notificări false care imită comunicări oficiale ale DNSC
Potrivit DNSC, infractorii cibernetici folosesc rețele de publicitate online pentru a afișa ferestre pop-up false pe diferite site-uri de internet. Acestea apar frecvent pe platforme cu conținut pentru adulți sau pe alte pagini cu trafic ridicat.
Mesajele afișate încearcă să pară notificări oficiale și susțin în mod fals că utilizatorul ar fi încălcat legea și trebuie să plătească o amendă online de 2.480 de lei.
Atacatorii folosesc fără drept numele și identitatea vizuală a DNSC pentru a crea impresia că notificarea provine de la o autoritate publică.
Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că scopul acestei metode este de a crea panică și presiune emoțională asupra victimelor, astfel încât acestea să acționeze rapid fără să verifice autenticitatea mesajului.
Victimele sunt redirecționate către pagini false unde li se cer datele cardului
După afișarea notificării, utilizatorii sunt trimiși către un portal de plată care afișează logo-ul DNSC și solicită introducerea datelor bancare.
Instituția subliniază că nu este vorba despre o amendă reală și nici despre o comunicare oficială. Întregul mecanism reprezintă o tentativă de fraudă prin care atacatorii încearcă să obțină acces la datele cardurilor și la fondurile victimelor.
DNSC reamintește că autoritățile din România nu transmit amenzi prin intermediul unor ferestre pop-up afișate pe site-uri și nu solicită plata acestora prin astfel de metode.
Ce recomandă specialiștii pentru a evita această capcană online
Reprezentanții DNSC recomandă utilizatorilor să verifice întotdeauna autenticitatea unor notificări care pretind că provin de la autorități, folosind canale oficiale de comunicare.
De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu introducă date personale sau bancare pe pagini suspecte și să fie atenți la eventualele greșeli gramaticale sau formulări neobișnuite, care pot indica o tentativă de fraudă.
Instituția precizează că multe dintre aceste campanii sunt realizate de persoane care nu cunosc limba română, iar acest lucru poate fi observat în textele afișate.
Ce trebuie să faci dacă ai introdus datele cardului
DNSC avertizează că persoanele care au furnizat datele cardului și au confirmat o plată trebuie să contacteze imediat banca pentru blocarea instrumentului de plată.
Ulterior, este recomandată sesizarea Poliției și depunerea unei plângeri privind frauda.
Totodată, incidentele pot fi raportate către DNSC prin numărul de telefon 1911 sau prin intermediul platformei oficiale a instituției, pentru ca specialiștii să poată monitoriza noile metode folosite de atacatori și să avertizeze alți utilizatori.
Reprezentanții Directoratului recomandă și informarea familiei, prietenilor și a persoanelor apropiate despre acest tip de fraudă, astfel încât cât mai puțini utilizatori să devină victime ale acestor scheme online.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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