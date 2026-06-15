Ministerul Finanțelor a împrumutat peste 970 de milioane de lei de la bănci, pentru acoperirea deficitului bugetar

Ministerul Finanțelor (MF) a atras, luni, 975,1 milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat benchmark, organizată pe piața internă. Împrumutul a fost realizat pentru refinanțarea datoriei publice și acoperirea deficitului bugetar.

Ministerul Finanțelor a împrumutat, luni, 975,1 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 49 de luni, la un randament mediu de 6,59% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Valoarea nominală a emisiunii a fost de 700 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,355 miliarde de lei. Marţi, este programată o licitație suplimentară prin care statul român vrea să atragă încă 146,3 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligațiuni.

Ministerul Finanţelor a planificat, în iunie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,6 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark. Suma de 7,6 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark este cu 3 miliarde lei mai mare față de cea care a fost programată în mai 2026, de 4,6 miliarde de lei, și va fi destinată refinanţării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.

Ministerul Finanţelor a atras, în mai 2026, aproape 1,5 miliarde de lei de la bănci prin două licitaţii de obligaţiuni de stat de tip benchmark, una cu scadenţa în aprilie 2028 şi alta cu maturitatea în aprilie 2035.

În cazul emisiunii cu scadenţa în aprilie 2028, Ministerul Finanţelor a atras 920 milioane de lei, peste valoarea programată de 400 milioane de lei, pe fondul unei cereri totale de 1,7 miliarde de lei din partea celor şapte dealeri primari. Randamentul mediu de adjudecare a fost de 6,38%, iar rata cuponului aferentă titlurilor este de 6,30%.

Pentru obligaţiunile cu maturitatea în aprilie 2035, statul a împrumutat 563 milioane de lei, faţă de o valoare anunţată iniţial de 400 milioane de lei, în condiţiile unei cereri totale de aproape 1,38 miliarde de lei. Randamentul mediu de adjudecare s-a situat la 6,96%, în timp ce cuponul titlurilor este de 6,75%.

Potrivit sursei citate anterior, pentru ambele emisiuni interesul investitorilor a depăşit semnificativ oferta statului. Astfel, pentru titlurile scadente în 2028, nivelul preţului acceptat a fost de 99,8372, iar pentru cele cu scadenţa în 2035 de 98,5902.

Ministerul Finanţelor a împrumutat, în aprilie 2026, 700 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat. Ministerul Finanțelor a atras 400 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 12 luni, la un randament mediu de 6,34% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 585 milioane lei.

Ministerul Finanțelor a atras 300 milioane lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, cu o maturitate reziduală la 99 de luni, la un randament mediu de 7,16% pe an. Valoarea emisiunii a fost de 300 de milioane de lei, iar băncile au subscris 371,5 milioane de lei.

Ministerul Finanţelor a planificat, în aprilie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 3,9 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark

Suma totală de 3,9 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 4,1 miliarde de lei mai mică faţă de cea care a fost programată în martie 2026, de 8 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.