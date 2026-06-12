Oficial palestinian, blocat în drumul spre SUA pentru Cupa Mondială 2026: ce se știe până acum

Președintele Asociației Palestiniene de Fotbal (PFA), Jibril Rajoub, se află la Mexico City, unde așteaptă clarificări privind accesul său pe teritoriul Statelor Unite, în contextul unor evenimente asociate Cupei Mondiale FIFA 2026. Oficialul susține că nu a primit încă viza americană, deși este acreditat pentru activitățile turneului organizat de FIFA.

Situația survine pe fondul unor cazuri similare semnalate în rândul mai multor oficiali internaționali de fotbal, care fie au primit refuz de viză, fie încă așteaptă aprobarea autorităților americane. Rajoub a participat joi la meciul de deschidere disputat între Mexic și Africa de Sud, desfășurat la Mexico City.

Până la acest moment, Departamentul de Stat al Statelor Unite nu a transmis un punct de vedere public privind statutul cererii sale. În paralel, discuțiile privind accesul delegațiilor străine la turneul organizat împreună de Statele Unite, Canada și Mexic continuă să fie urmărite la nivel internațional.

Jibril Rajoub a criticat situația vizelor și impactul asupra participării oficialilor la evenimentele fotbalistice globale, afirmând: „Nu cred că este corect să folosim sau să abuzăm și să negăm dreptul tuturor fotbaliștilor din întreaga lume de a participa”.

Deși echipa națională a Palestinei nu s-a calificat la Cupa Mondială FIFA 2026, tradiția FIFA prevede invitarea conducătorilor federațiilor naționale la competiția considerată un eveniment global al fotbalului. În acest context, prezența oficialilor devine parte a protocolului obișnuit al turneelor finale.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis anterior că organizatorii lucrează pentru a asigura accesul tuturor participanților la turneu, afirmând: „toată lumea va fi binevenită în Canada, Mexic și Statele Unite la Cupa Mondială FIFA de anul viitor. Lucrăm exact pentru asta”. Cu toate acestea, aplicarea deciziilor privind vizele rămâne în responsabilitatea autorităților naționale.

În același timp, au fost semnalate cazuri punctuale de refuz al intrării pe teritoriul american pentru reprezentanți din diverse state, inclusiv un arbitru din Somalia și un fotograf asociat delegației Irakului. Aceste situații au alimentat discuțiile despre accesul uniform la evenimentele sportive internaționale.

Infantino a revenit ulterior asupra subiectului, subliniind limitele de intervenție ale forului fotbalistic mondial: „Trebuie să respectăm faptul că nu suntem regii lumii care pot conduce guverne și forțe de poliție”.

Pe fondul acestor evoluții, Departamentul de Stat al Statelor Unite nu a oferit detalii suplimentare privind cererea de viză a lui Rajoub. În ultimii ani, Washingtonul a introdus restricții suplimentare pentru deținătorii de pașapoarte palestiniene, inclusiv pentru persoane care lucrează pentru Autoritatea Palestiniană.

În același context, au existat decizii anterioare privind documentele de călătorie ale unor oficiali palestinieni, inclusiv revocări de vize pentru participarea la evenimente internaționale. Aceste măsuri au fost menționate de partea palestiniană în discuțiile despre accesul la competițiile sportive globale.

Reprezentanții fotbalului palestinian au susținut constant că există încălcări ale regulamentelor internaționale în legătură cu participarea unor cluburi din așezările din Cisiordania în competițiile interne din Israel, solicitând intervenții la nivelul FIFA. Totodată, aceștia au invocat dificultăți de deplasare pentru sportivii palestinieni și afectarea infrastructurii sportive din Fâșia Gaza.

În declarații recente, Jibril Rajoub a refuzat să dea mâna cu șeful federației israeliene de fotbal, la solicitarea lui Infantino, argumentând că gestul nu ar contribui la rezolvarea tensiunilor existente. El a susținut că un astfel de moment „nu ar vindeca rănile, ci ar „ascunde acțiunile Israelului””.

Oficialul palestinian a făcut și o comparație cu alte situații internaționale din fotbal, amintind de organizarea Campionatului Mondial din 2018 din Rusia, unde nu au fost aplicate restricții similare pentru participanți. Referințele sale au fost integrate în argumentația mai amplă privind tratamentul diferențiat al delegațiilor sportive.

Nici Palestina nu a reușit calificarea la Cupa Mondială FIFA 2026, după un parcurs în preliminarii în care a încheiat Grupa B pe poziția a cincea. Formația a ratat la limită accederea la baraj, fiind la un singur punct în spatele echipei Omanului.

În preliminariile asiatice, rezultatele au menținut echipa în afara locurilor de calificare, în ciuda unei campanii competitive. De cealaltă parte, Israel a încheiat pe locul al treilea în grupa sa din preliminariile UEFA, sub Norvegia și Italia, ratând, la rândul său, prezența la turneul final, potrivit independent.co.uk.