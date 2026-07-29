UEFA ia în calcul boicotarea Cupei Mondiale după planul controversat al FIFA. Gianni Infantino, în centrul unui nou conflict

UEFA va organiza joi o reuniune de urgență în care va analiza inclusiv posibilitatea boicotării Cupei Mondiale, ca reacție la planul președintelui FIFA, Gianni Infantino, de a privatiza competiția. Propunerea a stârnit un val de critici în fotbalul european, iar mai multe organizații importante din acest sport cer schimbări majore în modul în care este condusă FIFA.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, UEFA va analiza în cadrul unei reuniuni de urgență posibilitatea folosirii amenințării cu boicotul drept instrument de presiune pentru a bloca planul lui Gianni Infantino privind privatizarea Cupei Mondiale.

Întâlnirea este programată joi, iar pe agenda discuțiilor se află și eventualele măsuri care pot fi luate împreună cu instituțiile Uniunii Europene.

Comisia Europeană analizează deja dacă proiectul promovat de FIFA respectă normele europene privind concurența și protecția acordată federațiilor sportive.

Propunerea lui Gianni Infantino a generat reacții puternice în rândul organizațiilor din fotbalul european, care critică atât conținutul proiectului, cât și modul în care acesta a fost prezentat.

Printre organizațiile care și-au exprimat public nemulțumirea se numără Football Association, European Leagues, European Football Clubs, Union of European Clubs, Football Supporters Association și Football Supporters Europe.

Acestea acuză lipsa unui proces de consultare și susțin că federațiile au primit foarte puțin timp pentru a analiza o decizie cu impact major asupra viitorului competiției.

Surse din cadrul federațiilor naționale și al UEFA susțin că nemulțumirea este alimentată de faptul că planul ar fi fost elaborat fără consultarea structurilor de conducere din fotbalul mondial.

O altă critică privește termenul de numai 53 de zile acordat federațiilor pentru a se pronunța asupra proiectului, într-un vot descris de unele surse drept o alegere între doar două variante.

În plus, există întrebări legate de modul în care banca JP Morgan a ajuns să fie indicată drept un posibil partener al proiectului înainte ca acesta să fie discutat în cadrul structurilor de guvernanță ale fotbalului.

Potrivit surselor citate, mai multe federații sunt dispuse să discute inclusiv posibilitatea unui boicot al Cupei Mondiale sau să folosească această amenințare pentru a determina FIFA să renunțe la proiect.

Deși statutul FIFA obligă membrii să participe la competițiile organizate de forul mondial, oficialii europeni invocă precedentul din 2022, când mai multe federații au amenințat cu boicotarea Cupei Mondiale dacă Rusia ar fi fost admisă în competiție după declanșarea războiului din Ucraina.

UEFA poartă în paralel discuții cu Comisia Europeană pentru a identifica modalitățile prin care proiectul ar putea fi contestat din punct de vedere juridic.

Una dintre principalele direcții analizate este compatibilitatea planului cu normele europene privind concurența. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, trecerea unei competiții precum Cupa Mondială către interese private ar putea afecta regimul special de care beneficiază federațiile sportive în Uniunea Europeană.

Dacă aceste protecții ar fi eliminate, capacitatea FIFA de a desfășura activități comerciale în Europa ar putea fi afectată semnificativ.