FIFA vrea să transforme Cupa Mondială într-o afacere de miliarde. De ce UEFA contestă proiectul

Planul președintelui FIFA, Gianni Infantino, de creare a unei companii comerciale evaluate la 20 de miliarde de dolari, destinată administrării unor competiții precum Cupa Mondială și Cupa Mondială a Cluburilor, a generat reacții rapide din partea UEFA, forul european de fotbal.

Proiectul prevede înființarea unei filiale denumite FIFA Forward Enterprise (FFE), care ar urma să atragă investitori privați prin vânzarea unor participații minoritare. Printre investitorii vizați se află inclusiv compania Thrive Eternal, lansată de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

FIFA a transmis că noua entitate ar putea atrage până la 4,2 miliarde de dolari până la finalul acestui an, pe baza unei evaluări inițiale de 20 de miliarde de dolari. Fondurile ar urma să fie obținute prin selectarea unor investitori pe termen lung care nu ar avea drepturi de control asupra companiei.

UEFA a criticat însă direcția aleasă de conducerea FIFA și a transmis că organizarea fotbalului nu ar trebui tratată ca un activ comercial disponibil pentru tranzacționare. „Nu este treaba FIFA ca să o vândă”, a declarat UEFA într-un comunicat. „Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului.”

Forul european a afirmat că urmărește cu atenție planul lui Infantino și a pus sub semnul întrebării modul în care ar urma să fie gestionate eventualele câștiguri financiare generate de această structură.

„Sufletul și guvernarea fotbalului nu sunt active care pot fi tranzacționate – mai ales având în vedere lipsa totală de transparență în ceea ce privește cine câștigă financiar”, a transmis UEFA ca reacție la informațiile privind vânzarea de participații în competițiile FIFA.

FIFA este în prezent o organizație non-profit cu sediul în Elveția, care reunește 211 federații naționale membre. Potrivit planului prezentat de conducerea instituției, aceste federații ar trebui să aprobe proiectul și ar putea beneficia de acces la noi surse de finanțare.

„Este vorba despre democratizarea fotbalului la nivel mondial”, a declarat Infantino într-un comunicat FIFA, precizând că „a început un proces de consultare”.

UEFA, care reprezintă 55 dintre membrii FIFA, a susținut însă că proiectul ridică probleme importante pentru modul în care este administrat sportul. „Aceasta depășește o linie pe care instituțiile de conducere ale fotbalului nu ar trebui să o depășească niciodată”, a afirmat forul european.

Potrivit FIFA, propunerea a fost prezentată de Gianni Infantino reprezentanților federațiilor membre la o întâlnire organizată la Manhattan, pe 18 iulie, înaintea finalelor Cupei Mondiale. Cu acea ocazie, președintele FIFA a vorbit despre intenția de a valorifica mai bine potențialul comercial al organizației.

Planul include creșterea sumelor acordate federațiilor naționale prin programul FIFA Fast-Forward. În prezent, fiecare membru primește până la 8 milioane de dolari pentru fondurile de dezvoltare, însă FIFA a anunțat că aceste sume ar putea crește la 20 de milioane de dolari pentru ciclul comercial 2027-2030, apoi la 22 de milioane și 24 de milioane pentru perioadele următoare.

FIFA a precizat că federațiile vor putea decide dacă doresc să participe la noile oportunități financiare oferite de proiect.

„FIFA va păstra controlul exclusiv asupra FFE și autoritatea exclusivă asupra guvernanței fotbalului, competițiilor, calendarului meciurilor și tuturor deciziilor de reglementare și sportive”, a transmis organizația.

Veniturile generate de Cupa Mondială din 2026 au atins niveluri record, FIFA raportând aproximativ 12 miliarde de dolari obținute din competiția organizată în Statele Unite, Canada și Mexic. Rămâne însă neclar modul în care aceste rezultate financiare ar putea fi replicate la ediția din 2030, găzduită de Spania, Portugalia și Maroc.

Inițiativa actuală reprezintă a doua încercare majoră a lui Gianni Infantino, în cei 11 ani de conducere a FIFA, de a atrage finanțatori privați pentru proiecte globale. În 2018, președintele FIFA a propus un acord în valoare de 25 de miliarde de dolari cu compania japoneză SoftBank pentru dezvoltarea unor noi competiții internaționale, inclusiv o variantă extinsă a Cupei Mondiale a Cluburilor.

Proiectul nu a fost pus în aplicare după opoziția venită din partea UEFA, care a considerat că ar putea afecta competițiile sale importante, precum Liga Campionilor și Campionatul European.

Ulterior, Infantino a dezvoltat relații mai apropiate cu fotbalul din Arabia Saudită și cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman. Arabia Saudită urmează să găzduiască Cupa Mondială din 2034 și a avut un rol important în finanțarea noii versiuni a Cupei Mondiale a Cluburilor masculine, desfășurată în Statele Unite.

Performanțele financiare asociate Cupei Mondiale recente sunt considerate un factor important pentru viitoarea realegere a lui Gianni Infantino la conducerea FIFA. Actualul președinte ar putea candida pentru un al patrulea mandat, care ar urma să se încheie în 2031.

În ultimii ani au existat speculații privind o posibilă schimbare a rolului lui Infantino după finalul mandatului său prezidențial. Publicația The Times a relatat că pentru acesta ar putea fi creat un rol de comisar, asemănător unei funcții de director executiv, în noua structură comercială FFE.

FIFA a negat însă că o astfel de variantă ar fi fost discutată. „Acest lucru nu a fost niciodată discutat”, a transmis organizația. „Cu toate acestea, președintele FIFA și administrația FIFA vor și trebuie să aibă roluri de conducere în cadrul acestei entități – dacă se aprobă.”

Până în prezent, FIFA nu a prezentat un calendar pentru dezbaterile și deciziile privind proiectul, care trebuie analizat de Consiliul de conducere al organizației și de cele 211 federații membre.

FIFA urmează să organizeze un congres online pe 23 noiembrie pentru confirmarea gazdelor Cupei Mondiale feminine din 2031 și 2035.