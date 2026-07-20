Spania a cucerit Cupa Mondială 2026! Victoria cu 1-0 în fața Argentinei i-a adus un premiu uriaș. Suma încasată de noua campioană

Spania nu a cucerit doar trofeul Cupei Mondiale 2026, ci și cel mai mare premiu financiar acordat vreodată unei echipe naționale câștigătoare a competiției. Victoria cu 1-0 în fața Argentinei, obținută după prelungiri, le-a adus ibericilor atât gloria supremă, cât și un premiu de 50 de milioane de dolari din partea FIFA, într-o ediție a turneului care a generat încasări record și a confirmat succesul noului format competițional.

Succesul obținut în finala disputată împotriva Argentinei are și o miză financiară uriașă. Pentru câștigarea trofeului mondial, naționala Spaniei va primi 50 de milioane de dolari, cea mai mare recompensă oferită până acum unei campioane mondiale.

Suma depășește cu opt milioane de dolari premiul acordat Argentinei după triumful de la Cupa Mondială din 2022, când sud-americanii au învins Franța și au fost recompensați cu 42 de milioane de dolari.

Actuala ediție a competiției a adus o creștere semnificativă a fondului total de premiere, toate echipele participante beneficiind de sume importante, distribuite în funcție de performanțele sportive.

Structura premiilor acordate de FIFA a fost următoarea:

participarea în faza grupelor – 9 milioane de dolari;

calificarea în șaisprezecimi – 11 milioane de dolari;

calificarea în optimi – 15 milioane de dolari;

calificarea în sferturile de finală – 19 milioane de dolari;

locul patru – Franța: 27 de milioane de dolari;

locul trei – Anglia: 29 de milioane de dolari;

finalista – Argentina: 33 de milioane de dolari;

campioana mondială – Spania: 50 de milioane de dolari.

Deși a ratat trofeul, Argentina pleacă acasă cu un premiu de 33 de milioane de dolari, acordat echipei care a disputat finala.

Rezultatele financiare ale competiției au fost salutate de președintele FIFA, Gianni Infantino, care consideră că noul format al Cupei Mondiale și-a atins obiectivele atât din punct de vedere sportiv, cât și economic.

„Cred că pot spune că această ediție a Cupei Mondiale a deschis numeroase uși și a creat multe oportunități”, a explicat el, citat de FIFA.

Șeful forului mondial susține că succesul financiar este consecința directă a organizării competiției și a nivelului ridicat al spectacolului oferit pe teren.

„Succesul economico-financiar apare doar dacă latura sportivă este gestionată corect. Această Cupă Mondială reprezintă apogeul fotbalului mondial”.

Finala dintre Spania și Argentina a fost una spectaculoasă, chiar dacă tabela de marcaj a rămas neschimbată pe durata celor 90 de minute regulamentare.

Ibericii au început mai bine partida și au creat primele ocazii importante prin Lamine Yamal, care l-a pus serios la încercare pe Emiliano „Dibu” Martinez încă din minutul 5. Portarul Argentinei a avut mai multe intervenții decisive și în fața lui Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres și Pedri, menținând scorul egal.

Argentina a primit o lovitură importantă chiar înainte de pauză, când Lisandro Martinez s-a accidentat și a fost nevoit să părăsească terenul.

În repriza secundă, Spania a continuat să controleze jocul și să își creeze ocazii importante, însă apărarea sud-americanilor și intervențiile lui Emiliano Martinez au împiedicat deschiderea scorului.

Finalul timpului regulamentar a adus și eliminarea lui Enzo Fernandez, care a primit cartonașul roșu direct în minutul 90+3, după un fault asupra lui Pau Cubarsi. Astfel, Argentina a fost nevoită să dispute prelungirile în inferioritate numerică.

Golul care a adus titlul mondial Spaniei a venit în minutul 106 al prelungirilor.

Ferran Torres a reluat spectaculos din voleu, trimițând mingea sub bara transversală și stabilind scorul de 1-0. Atacantul a mai înscris o dată câteva minute mai târziu, însă reușita a fost anulată pentru poziție de ofsaid.

Argentina a încercat să egaleze în ultimele minute ale partidei, însă apărarea Spaniei a rezistat până la fluierul final.

Prin acest succes, Spania cucerește al doilea titlu mondial din istorie, după cel obținut în 2010, și încheie turneul din America de Nord atât cu trofeul, cât și cu un premiu financiar record de 50 de milioane de dolari, confirmând una dintre cele mai importante performanțe din istoria fotbalului spaniol.