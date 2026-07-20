Pedro Sanchez a reacționat după triumful Spaniei la Cupa Mondială 2026: Echipa noastră este uimitoare!
Pedro Sánchez (SURSA FOTO: Dreamstime)
Spania a cucerit al doilea titlu mondial din istoria sa, după ce a învins Argentina în finala Cupei Mondiale din 2026, iar succesul echipei a fost salutat inclusiv de premierul Pedro Sanchez. Liderul guvernului spaniol a urmărit partida din tribune, alături de familia regală, în timp ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a întâmpinat pe oficialii spanioli înaintea startului meciului.
Pedro Sanchez a reacționat după triumful Spaniei la Cupa Mondială 2026
Naționala Spaniei a devenit campioană mondială după victoria obținută în fața Argentinei, deținătoarea trofeului, în finala Cupei Mondiale 2026, conform EFE.
La scurt timp după încheierea partidei, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a transmis un mesaj de felicitare pentru selecționata pregătită de Luis de la Fuente, prin intermediul rețelelor de socializare, celebrând câștigarea celui de-al doilea titlu mondial din istoria fotbalului spaniol.
Pedro Sanchez a urmărit finala din loja VIP a stadionului din East Rutherford, statul New Jersey, alături de regele Felipe al VI-lea, regina Letizia și fiicele lor, precum și de alți oficiali prezenți la eveniment.
„Suntem campioni mondial! Echipa noastră este uimitoare!”, a scris pe reţele de socializare Pedro Sanchez..
Înaintea începerii finalei, președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a salutat pe premierul Pedro Sanchez, pe regele Felipe al VI-lea și pe regina Letizia.
Finala s-a decis în prelungiri, după ce Ferran Torres a înscris golul victoriei în minutul 106
Finala s-a decis în prelungiri, după ce Ferran Torres a înscris golul victoriei în minutul 106, aducând Spaniei trofeul mondial. Argentina a evoluat în inferioritate numerică din minutul 92, când Enzo Fernandez a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben.
Pe parcursul meciului, echipa antrenată de Luis de la Fuente a controlat jocul și și-a creat numeroase ocazii de gol, însă nu a reușit să le transforme până în prelungiri, când reușita lui Ferran Torres a făcut diferența și a adus Spaniei al doilea titlu mondial din istorie.
La rândul lui, președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că ediția din 2026 a Cupei Mondiale a depășit toate recordurile existente, după finala disputată pe stadionul New York New Jersey, unde Spania a învins Argentina în fața unui stadion arhiplin.
„Mă simt bine. Mă simt fantastic. Mă simt minunat, satisfăcut de succesul incredibil al acestei Cupe Mondiale FIFA. Sunt foarte mândru, desigur, de tot ce s-a întâmplat. Spania a fost fantastică. Ei merită să câştige Cupa Mondială. Şi Argentina a fost grozavă. Dar toţi cei care au activat în cadrul acestei Cupe Mondiale, care au muncit, au făcut o treabă extraordinară”, a spus Gianni Infantino.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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