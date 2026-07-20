Pedro Sanchez a reacționat după triumful Spaniei la Cupa Mondială 2026: Echipa noastră este uimitoare!

Spania a cucerit al doilea titlu mondial din istoria sa, după ce a învins Argentina în finala Cupei Mondiale din 2026, iar succesul echipei a fost salutat inclusiv de premierul Pedro Sanchez. Liderul guvernului spaniol a urmărit partida din tribune, alături de familia regală, în timp ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a întâmpinat pe oficialii spanioli înaintea startului meciului.

Naționala Spaniei a devenit campioană mondială după victoria obținută în fața Argentinei, deținătoarea trofeului, în finala Cupei Mondiale 2026, conform EFE.

La scurt timp după încheierea partidei, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a transmis un mesaj de felicitare pentru selecționata pregătită de Luis de la Fuente, prin intermediul rețelelor de socializare, celebrând câștigarea celui de-al doilea titlu mondial din istoria fotbalului spaniol.

Pedro Sanchez a urmărit finala din loja VIP a stadionului din East Rutherford, statul New Jersey, alături de regele Felipe al VI-lea, regina Letizia și fiicele lor, precum și de alți oficiali prezenți la eveniment.

„Suntem campioni mondial! Echipa noastră este uimitoare!”, a scris pe reţele de socializare Pedro Sanchez..

Înaintea începerii finalei, președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a salutat pe premierul Pedro Sanchez, pe regele Felipe al VI-lea și pe regina Letizia.

Finala s-a decis în prelungiri, după ce Ferran Torres a înscris golul victoriei în minutul 106, aducând Spaniei trofeul mondial. Argentina a evoluat în inferioritate numerică din minutul 92, când Enzo Fernandez a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben.

Pe parcursul meciului, echipa antrenată de Luis de la Fuente a controlat jocul și și-a creat numeroase ocazii de gol, însă nu a reușit să le transforme până în prelungiri, când reușita lui Ferran Torres a făcut diferența și a adus Spaniei al doilea titlu mondial din istorie.

La rândul lui, președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că ediția din 2026 a Cupei Mondiale a depășit toate recordurile existente, după finala disputată pe stadionul New York New Jersey, unde Spania a învins Argentina în fața unui stadion arhiplin.