Prețul petrolului urcă după amenințările lui Trump. Noi evoluții din Orientul Mijlociu influențează piața

Prețul petrolului a înregistrat o nouă creștere luni, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Declarațiile președintelui american Donald Trump, atacurile din zona Golfului și embargoul maritim anunțat de rebelii Houthi au amplificat temerile privind aprovizionarea cu țiței. Investitorii urmăresc evoluția conflictului, în condițiile în care riscurile geopolitice continuă să influențeze piața energetică mondială.

Prețul petrolului a urcat la începutul săptămânii, după ce președintele SUA, Donald Trump, a transmis că Iranul va suporta consecințe severe pentru moartea a trei militari americani în confruntările recente. În același timp, rebelii Houthi din Yemen au anunțat instituirea unui embargou maritim împotriva Arabiei Saudite, sporind îngrijorările privind fluxurile globale de petrol.

Contractele futures pentru țițeiul Brent, reperul internațional al pieței, au fost tranzacționate în creștere cu 0,87%, ajungând la 88,87 dolari pe baril. Totodată, contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) au avansat cu 0,44%, până la 82,85 dolari pe baril.

„De fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti pentru acea crimă de nenumărate ori! Această directivă a fost transmisă secretarului de război, Pete Hegseth, președintelui Statului Major Interarme, Daniel Caine, și fiecărui lider din armată”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social.

În cursul nopții, cotația Brent a depășit temporar pragul de 90 de dolari pe baril, după confirmarea de către autoritățile americane a decesului celor trei militari. Ulterior, cotațiile au mai pierdut din avans, după ce purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a afirmat că negocierile dintre Teheran și Washington ar putea continua, dacă vor fi respectate interesele Iranului.

Situația s-a complicat suplimentar după ce rebelii Houthi, susținuți de Iran, au anunțat un embargou maritim împotriva Arabiei Saudite. Măsura riscă să amplifice perturbările deja existente în aprovizionarea cu petrol, generate de atacurile asupra navelor comerciale din regiune.

De mai multe ori în ultimele luni, Houthii au amenințat că vor bloca strâmtoarea Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime care leagă Marea Roșie de piețele internaționale. În acest context, Arabia Saudită a redirecționat milioane de barili de petrol pe zi printr-o conductă către un terminal de export situat la Marea Roșie, pentru a menține livrările către clienții internaționali.

În paralel, Statele Unite au desfășurat timp de nouă nopți consecutive atacuri asupra unor obiective din Iran, prezentate drept represalii pentru loviturile repetate asupra petrolierelor care tranzitează Strâmtoarea Hormuz. Potrivit informațiilor disponibile, atacurile atribuite Teheranului au provocat moartea a cel puțin doi navigatori și rănirea altor peste zece persoane în această lună.

Un nou incident a fost raportat în largul coastelor Omanului, unde un petrolier pentru produse petroliere a fost lovit de un proiectil în weekend. Centrul de Operațiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit (UKMTO) a precizat că impactul a provocat un incendiu la bord, însă echipajul a reușit să abandoneze nava în siguranță și a fost recuperat ulterior de un remorcher.

Organizația Maritimă Internațională, agenție specializată a Națiunilor Unite, a identificat nava avariată drept Kavomaleas, un petrolier care naviga sub pavilionul Maltei.

Pe fondul conflictului, Iranul și-a continuat atacurile asupra unor aliați ai Washingtonului din Orientul Mijlociu. În weekend, autoritățile de la Teheran au lansat rachete asupra unei centrale electrice și de desalinizare din Kuweit, pentru a doua oară în interval de două zile, potrivit publicației Kuwait Times. Instalațiile vizate sunt esențiale pentru alimentarea cu apă potabilă a statului din Golf.

Escaladarea tensiunilor s-a reflectat deja și în prețurile carburanților. Potrivit datelor furnizate de AAA, prețul benzinei în Statele Unite a ajuns luni la 4 dolari pe galon, în condițiile în care cotația țițeiului american a crescut cu aproximativ 18% în această lună. Același nivel al prețului la pompă fusese atins ultima dată pe 17 iunie, când Washingtonul și Teheranul conveniseră asupra unui acord interimar destinat redeschiderii Strâmtorii Hormuz și reducerii tensiunilor militare.

Specialiștii avertizează că piața petrolului ar putea intra într-o nouă etapă de volatilitate, dacă transportul maritim prin Hormuz va fi afectat semnificativ.

„Piața este încă destul de mulțumită de sine, în ciuda creșterii prețurilor pe care am observat-o”, a declarat Amrita Sen, luni, pentru emisiunea „Access Middle East” de la CNBC.

Amrita Sen, fondatoare și directoare de cercetare la Energy Aspects, a avertizat că o reducere substanțială a traficului prin Strâmtoarea Hormuz, combinată cu diminuarea stocurilor globale de petrol, ar putea împinge cotația țițeiului la peste 100 de dolari pe baril.