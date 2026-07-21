Prețuri carburanți marți, 21 iulie. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină. Lista celor mai mici tarife

Prețuri carburanți marți, 21 iulie. Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile carburanților valabile marți, 21 iulie 2026. Potrivit informațiilor, cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,59 lei/litru. Acest preț este disponibil la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, situată pe Șoseaua Găești–Târgoviște nr. 11.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru și este afișat la o stație Gazprom, potrivit datelor publicate de Peco Online.

Platforma a publicat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale României, clasificate după numărul de locuitori.

În București, cea mai ieftină benzină standard costă 8,69 lei/litru, motorina are un preț minim de 9,49 lei/litru, iar GPL-ul poate fi cumpărat de la 4,52 lei/litru.

La Cluj-Napoca, benzina standard este disponibilă de la 8,72 lei/litru, motorina de la 9,49 lei/litru, iar GPL-ul de la 4,53 lei/litru.

În Timișoara, cea mai ieftină benzină standard costă 8,59 lei/litru. Motorina are un preț minim de 9,49 lei/litru, iar GPL-ul este disponibil de la 4,56 lei/litru.

În Iași, benzina standard poate fi cumpărată de la 8,72 lei/litru, motorina de la 9,49 lei/litru, iar GPL-ul de la 4,56 lei/litru.

În Constanța, prețul minim pentru benzina standard este de 8,72 lei/litru. Motorina costă cel puțin 9,49 lei/litru, iar GPL-ul poate fi alimentat de la 4,54 lei/litru.

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) București 8,69 9,49 4,52 Cluj-Napoca 8,72 9,49 4,53 Timișoara 8,59 9,49 4,56 Iași 8,72 9,49 4,56 Constanța 8,72 9,49 4,54

Prețurile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul actualizării. De aceea, șoferilor le este recomandat să verifice tarifele înainte de a alimenta, în special în perioadele în care prețurile carburanților se modifică frecvent.

Comparativ cu datele din 20 iulie, prețurile înregistrate în ziua de 21 iulie au rămas, în cea mai mare parte, neschimbate. La nivel național, cea mai ieftină benzină standard continuă să coste 8,59 lei/litru, iar cea mai ieftină motorină se menține la 9,14 lei/litru.