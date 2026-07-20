Prețuri carburanți luni, 20 iulie. Cât costă benzina și motorina la începutul săptămânii. Cele mai mici tarife

Prețuri carburanți luni, 20 iulie. Platforma Peco Online a publicat cele mai recente date privind prețurile carburanților din România, valabile pentru luni, 20 iulie 2026. Potrivit informațiilor, cea mai ieftină benzină standard din țară poate fi cumpărată la prețul de 8,59 lei pe litru, iar cea mai ieftină motorină este disponibilă la prețul de 9,14 lei pe litru.

Cel mai mic preț pentru benzină este afișat la stația TEAutohof din Orțișoara, județul Timiș. Stația este situată pe DJ693, la ieșirea din Orțișoara/Seceani de pe autostrada A1, iar un litru de benzină costă 8,59 lei. În ceea ce privește motorina, platforma arată că cel mai redus preț este de 9,14 lei pe litru, fiind afișat la o stație Gazprom.

Platforma Peco Online a publicat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale României, clasificate după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț pentru benzină este de 8,69 lei pe litru, motorina poate fi cumpărată de la 9,44 lei pe litru, iar GPL-ul are un preț minim de 4,52 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina este disponibilă de la 8,72 lei pe litru, motorina de la 9,49 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,49 lei pe litru.

În Timișoara, cel mai mic preț la benzină este de 8,59 lei pe litru, motorina poate fi cumpărată de la 9,36 lei pe litru, iar GPL-ul are un preț minim de 4,56 lei pe litru.

La Iași, benzina pornește de la 8,72 lei pe litru, motorina de la 9,49 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,56 lei pe litru.

În Constanța, benzina este disponibilă la un preț minim de 8,72 lei pe litru, motorina de la 9,49 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi cumpărat de la 4,54 lei pe litru.

Valorile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul actualizării. Din acest motiv, șoferilor le este recomandat să verifice prețurile înainte de alimentare, în special în perioadele în care tarifele la carburanți înregistrează modificări frecvente.