Carburanții s-au scumpit din nou duminică. Cât costă benzina și motorina în București și marile orașe

Șoferii plătesc mai mult pentru un plin de carburant. Prețurile benzinei și motorinei au crescut duminică, 19 iulie, comparativ cu ziua precedentă, atât în București, cât și în alte mari orașe din țară.

În Capitală, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 8,68 lei/litru, cu 9 bani mai mult decât sâmbătă. Acest tarif este afișat la stațiile Lukoil.

La Socar, benzina standard costă 8,69 lei/litru, în timp ce la Petrom prețul este de 8,72 lei/litru.

La Rompetrol, OMV și MOL, un litru de benzină standard este comercializat cu 8,78 lei.

În celelalte mari orașe, cea mai ieftină benzină standard costă 8,68 lei/litru în Cluj-Napoca, Iași și Constanța, la stațiile Petrom. În Timișoara, cel mai mic preț este de 8,59 lei/litru și este practicat de Socar.

Și motorina standard este mai scumpă în București. Cel mai mic preț este de 9,44 lei/litru, cu 5 bani mai mult decât sâmbătă, și este afișat la stațiile Socar.

La Petrom, motorina standard costă 9,49 lei/litru, în timp ce la OMV, MOL și Lukoil prețul este de 9,55 lei/litru.

La Rompetrol, un litru de motorină standard se vinde cu 9,65 lei.

În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț pentru motorină este de 9,49 lei/litru, la stațiile DHR. În Timișoara, șoferii pot alimenta cu 9,36 lei/litru la Socar.

Potrivit datelor centralizate de peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,59 lei/litru și este disponibilă la stația TEAutohof din localitatea Orțișoara, județul Timiș, situată pe DJ693, la ieșirea Orțișoara – Seceani de pe autostrada A1.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru și este afișat de o stație Gazprom.

Valorile afișate sunt orientative și pot diferi în funcție de localitate, de stația de alimentare și de momentul actualizării tarifelor. Șoferii sunt sfătuiți să verifice prețurile înainte de alimentare, în special în perioadele în care operatorii modifică frecvent tarifele la pompă.