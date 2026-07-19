Carburanții s-au scumpit din nou duminică. Cât costă benzina și motorina în București și marile orașe
SURSA FOTO: Dreamstime - carburanți
Șoferii plătesc mai mult pentru un plin de carburant. Prețurile benzinei și motorinei au crescut duminică, 19 iulie, comparativ cu ziua precedentă, atât în București, cât și în alte mari orașe din țară.
Benzina standard a ajuns la 8,68 lei/litru în București
În Capitală, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 8,68 lei/litru, cu 9 bani mai mult decât sâmbătă. Acest tarif este afișat la stațiile Lukoil.
La Socar, benzina standard costă 8,69 lei/litru, în timp ce la Petrom prețul este de 8,72 lei/litru.
La Rompetrol, OMV și MOL, un litru de benzină standard este comercializat cu 8,78 lei.
În celelalte mari orașe, cea mai ieftină benzină standard costă 8,68 lei/litru în Cluj-Napoca, Iași și Constanța, la stațiile Petrom. În Timișoara, cel mai mic preț este de 8,59 lei/litru și este practicat de Socar.
Motorina s-a scumpit și ea față de ziua precedentă
Și motorina standard este mai scumpă în București. Cel mai mic preț este de 9,44 lei/litru, cu 5 bani mai mult decât sâmbătă, și este afișat la stațiile Socar.
La Petrom, motorina standard costă 9,49 lei/litru, în timp ce la OMV, MOL și Lukoil prețul este de 9,55 lei/litru.
La Rompetrol, un litru de motorină standard se vinde cu 9,65 lei.
În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț pentru motorină este de 9,49 lei/litru, la stațiile DHR. În Timișoara, șoferii pot alimenta cu 9,36 lei/litru la Socar.
Unde se găsesc cele mai mici prețuri la nivel național
Potrivit datelor centralizate de peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,59 lei/litru și este disponibilă la stația TEAutohof din localitatea Orțișoara, județul Timiș, situată pe DJ693, la ieșirea Orțișoara – Seceani de pe autostrada A1.
În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru și este afișat de o stație Gazprom.
Valorile afișate sunt orientative și pot diferi în funcție de localitate, de stația de alimentare și de momentul actualizării tarifelor. Șoferii sunt sfătuiți să verifice prețurile înainte de alimentare, în special în perioadele în care operatorii modifică frecvent tarifele la pompă.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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