Gigantul chinez Jingye cere despăgubiri Marii Britanii. Compania acuză Guvernul că a confiscat British Steel fără compensații

Grupul chinez Jingye, proprietarul British Steel, solicită despăgubiri Guvernului britanic după preluarea companiei de către stat. Compania susține că autoritățile de la Londra au încălcat regulile internaționale privind investițiile și avertizează că va merge în instanță pentru a-și apăra drepturile.

Grupul chinez Jingye, proprietarul British Steel din 2020, a anunțat că va solicita despăgubiri de la Guvernul Marii Britanii și a calificat preluarea companiei drept o „jaf pe față”.

Într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare, compania a acuzat autoritățile britanice că au încălcat regulile internaționale privind investițiile și au ignorat investițiile realizate în ultimii ani.

Jingye susține că își va apăra drepturile prin toate mijloacele legale și că va solicita despăgubiri integrale.

Compania afirmă că Guvernul britanic a fost dispus să ofere o compensație aproape inexistentă, în ciuda investițiilor pe care spune că le-a făcut în British Steel, transmite Deutsche Welle.

Grupul chinez a anunțat că a inițiat deja procedurile prevăzute în acordurile bilaterale privind protejarea investițiilor pentru a solicita despăgubiri.

Totodată, Ministerul de Externe al Chinei a susținut poziția companiei și a cerut autorităților britanice să respecte principiile economiei de piață și obligațiile contractuale, astfel încât problema compensațiilor să fie rezolvată într-un mod acceptabil pentru ambele părți.

Potrivit Jingye, naționalizarea British Steel ar putea costa contribuabilii britanici peste 1,5 miliarde de lire sterline până în 2028.

Guvernul de la Londra a preluat controlul operațional al British Steel anul trecut, după ce Jingye a anunțat că intenționează să închidă furnalele de la Scunthorpe, în nordul Angliei.

Executivul britanic a considerat că închiderea acestora ar fi însemnat pierderea ultimei capacități a Marii Britanii de a produce oțel primar din materii prime.

Autoritățile au justificat intervenția prin motive de securitate națională și prin necesitatea de a proteja aprovizionarea cu oțel pentru construcții, infrastructura feroviară și industria de apărare.

Decizia a avut și o componentă socială, întrucât uzina din Scunthorpe asigură aproximativ 2.700 de locuri de muncă într-o zonă puternic afectată de declinul industrial.

În ultimele săptămâni, Parlamentul britanic a adoptat legislația care permite trecerea British Steel în proprietatea integrală a statului.

Conform noii legi, un evaluator independent va stabili dacă Jingye are dreptul la despăgubiri și, dacă da, care este valoarea acestora.

British Steel are o istorie îndelungată în industria siderurgică britanică. După cel de-Al Doilea Război Mondial, compania a fost naționalizată, iar în 1988 a revenit în proprietate privată în timpul mandatului fostului premier Margaret Thatcher.

De-a lungul anilor, producătorul de oțel și-a schimbat de mai multe ori proprietarul, pe fondul pierderilor generate de costurile ridicate de producție, concurența puternică și supracapacitatea din industria siderurgică.

Brandul British Steel a fost relansat în 2016 de fondul de investiții Greybull Capital, care a cumpărat compania pentru o liră sterlină și a reușit pentru scurt timp să o readucă pe profit.

După intrarea în insolvență, compania a fost achiziționată în 2020 de grupul chinez Jingye pentru aproximativ 70 de milioane de lire sterline.

Jingye susține că a investit aproximativ 1,2 miliarde de lire sterline în British Steel, însă, în ciuda acestor investiții, uzina din Scunthorpe continua să înregistreze pierderi de aproximativ 700.000 de lire sterline pe zi.