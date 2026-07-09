Tesco ar putea vinde afacerile din Europa Centrală și de Est. Retailerul se retrage aproape complet din afara Marii Britanii

Tesco analizează posibilitatea de a vinde operațiunile din Ungaria, Cehia și Slovacia, într-o mișcare care ar marca sfârșitul strategiei de extindere internațională începută în urmă cu trei decenii. Dacă tranzacția va avea loc, retailerul britanic își va concentra activitatea aproape exclusiv pe piețele din Marea Britanie și Irlanda.

Potrivit unor surse apropiate situației, Tesco colaborează cu consultanți financiari pentru a evalua opțiunile privind operațiunile sale din Ungaria, Cehia și Slovacia. Cele trei divizii însumează peste 22.000 de angajați și 561 de magazine.

Compania nu a confirmat informațiile și a transmis doar că nu comentează zvonurile sau speculațiile, potrivit Financial Times.

O eventuală tranzacție ar încheia procesul prin care Tesco și-a redus treptat prezența internațională, după ce în ultimul deceniu a renunțat la majoritatea afacerilor din afara Marii Britanii și Irlandei.

Operațiunile din Europa Centrală și de Est reprezintă ultima afacere importantă rămasă în afara pieței britanice și irlandeze.

Tesco a intrat pe piața din Ungaria în 1995 și, de-a lungul anilor, și-a extins prezența în mai multe state. Ulterior însă, compania a început să își vândă activele internaționale.

În 2015, retailerul a cedat rețeaua Homeplus din Coreea de Sud pentru 4,2 miliarde de lire sterline. În 2020, a urmat vânzarea operațiunilor din Thailanda și Malaezia pentru aproximativ 8 miliarde de lire sterline.

Anterior, Tesco închisese și proiectul Fresh & Easy din Statele Unite, o investiție care a generat pierderi de peste un miliard de lire sterline pentru acționari.

Conform celui mai recent raport anual, divizia din Europa Centrală și de Est a generat venituri de 4,5 miliarde de lire sterline în ultimul exercițiu financiar, însă profitul operațional ajustat a fost de doar 115 milioane de lire sterline, dintr-un total de 3,2 miliarde de lire sterline la nivelul grupului.

În ultimii ani, Tesco și-a reorganizat activitatea din regiune pentru a răspunde concurenței tot mai puternice venite din partea lanțurilor de discount Aldi și Lidl, dar și schimbării obiceiurilor de cumpărare, care au afectat performanța magazinelor mari din afara orașelor.

Compania a raportat și o reducere a valorii activelor din Europa de Est cu 75 de milioane de lire sterline, pe fondul presiunilor concurențiale din Slovacia și al unui mediu de reglementare mai dificil.

O eventuală vânzare ar oferi Tesco resurse suplimentare pentru investiții în Marea Britanie, unde compania încearcă să își consolideze poziția de lider.

Retailerul continuă să investească în deschiderea de magazine noi, în tehnologie și în programe de fidelizare precum Clubcard, în timp ce încearcă să răspundă concurenței venite din partea Asda, Morrisons, Aldi și Lidl.

În 2024, Tesco a returnat acționarilor 700 de milioane de lire sterline după vânzarea diviziei bancare către Barclays și a anunțat că intenționează să continue programele de răscumpărare a propriilor acțiuni.

Sub conducerea directorului executiv Ken Murphy, care a preluat compania în 2020, valoarea de piață a Tesco aproape s-a dublat, iar retailerul a ajuns la cea mai mare cotă de piață din Marea Britanie din ultimul deceniu, pe fondul investițiilor în reduceri de preț și în dezvoltarea serviciilor bazate pe datele colectate prin programul Clubcard.