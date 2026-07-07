Lupta pentru cele mai mici prețuri continuă. Supermarketul care își păstrează supremația în Marea Britanie

Aldi a fost desemnat din nou cel mai ieftin supermarket din Marea Britanie, potrivit celei mai recente analize realizate de Which?, organizația britanică de protecție a consumatorilor.

Lanțul de magazine cu prețuri reduse și-a păstrat poziția de lider pentru a șasea lună consecutiv, iar datele pentru luna iunie 2026 arată că diferența față de cel mai scump supermarket analizat a ajuns la peste 66 de lire sterline pentru același coș de cumpărături.

Analiza a urmărit prețurile pentru un coș format din 95 de produse, care a inclus atât articole de marcă proprie, cât și produse de marcă populară, precum lapte, brânză sau pâine feliată Hovis. În medie, cumpărătorii care au ales Aldi au plătit 163,34 lire sterline pentru întreaga listă de produse.

Rezultatul consolidează performanța supermarketului din ultimul an. Aldi a obținut titlul de cel mai ieftin magazin în 10 dintre cele 12 luni ale anului 2025, fiind depășit doar de Lidl în lunile iulie și octombrie.

Lidl s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul pentru iunie 2026. Clienții care au folosit reducerile disponibile prin programul Lidl Plus au plătit în medie 164,79 lire sterline pentru coșul analizat. Fără aceste reduceri, suma ar fi fost de 164,92 lire sterline, o diferență de doar 0,13 lire sterline.

Pe următoarele poziții s-au situat alte mari lanțuri de supermarketuri din Marea Britanie. Asda a avut un cost mediu de 190,39 lire sterline pentru cele 95 de produse, în timp ce Sainsbury’s, folosind avantajele oferite prin programul Nectar, a ajuns la 193,30 lire sterline.

Tesco, cu reducerile disponibile prin Clubcard, a înregistrat un preț mediu de 194,67 lire sterline, iar Morrisons, prin programul More, a ajuns la 198,41 lire sterline. La finalul clasamentului s-a aflat Waitrose, unde același coș de cumpărături a costat în medie 229,88 lire sterline pe parcursul lunii iunie.

Diferența dintre Aldi și Waitrose a fost de 66,54 lire sterline, ceea ce reprezintă aproape 41% din valoarea coșului cumpărat de la magazinul cu prețurile cele mai ridicate din analiză.

Studiul Which? a analizat și impactul programelor de fidelitate asupra costurilor finale pentru cumpărători. Datele arată că utilizarea unui card de fidelitate a redus în medie cheltuielile la anumite supermarketuri.

Potrivit analizei, cardul Tesco Clubcard a generat economii medii de 2,97% pe parcursul lunii, în timp ce programul Sainsbury’s Nectar a redus costurile cu aproximativ 5,17%. În cazul Lidl, economiile prin programul de fidelitate au fost mai mici, situându-se la 0,08%.

Lidl și-a modificat sistemul de fidelizare în luna mai, trecând de la cupoane de recompensă la acumularea de puncte. Fiecare liră cheltuită de clienți este acum echivalentă cu un punct, mecanism apropiat de modelele utilizate de Nectar și Clubcard.

Tesco a anunțat recent și extinderea programului Clubcard pentru tinerii de 16 și 17 ani, după solicitări venite din partea unor grupuri care au cerut eliminarea limitărilor de acces la programele de reduceri.

Inflația prețurilor la alimente din Regatul Unit a ajuns la 3% în cele patru săptămâni până la 14 iunie, conform datelor Worldpanel by Numerator. În aceeași perioadă, cumpărătorii au apelat tot mai mult la promoții pentru a reduce costurile, iar 30,4% din vânzările de produse alimentare au inclus o ofertă, comparativ cu 28,4% în urmă cu un an.

În luna iunie, produsele asociate perioadei Cupei Mondiale Masculine FIFA au avut cea mai ridicată activitate promoțională din ultimii cinci ani. Retailerii au lansat oferte pentru bere, cidru, gustări, chipsuri și pizza rece, pe măsură ce clienții au cumpărat produse înaintea meciurilor.

Fraser McKevitt, șeful departamentului de retail și informații despre consumatori la Worldpanel, a declarat: „Aproape o treime din totalul cheltuielilor cu alimentele sunt acum destinate promoțiilor, iar această creștere nu dă semne de întrerupere.”

Acesta a mai spus: „Combinată cu o creștere puternică a pieței online, aceasta indică cumpărători care știu ce vor și sunt din ce în ce mai încrezători în ceea ce privește locul și modul în care să găsească cea mai bună ofertă. Pe scurt, comercianții cu amănuntul trebuie să concureze din greu pentru cumpărăturile de vară”.