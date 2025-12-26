Ajustările din aceste magazine vin ca răspuns la decizii luate de retaileri și autorități, într-un context în care sustenabilitatea și transparența devin priorități majore în comerțul alimentar.

Una dintre cele mai notabile schimbări planificate pentru ianuarie 2026 este eliminarea cărnii ieftine de pe rafturi.

Aldi Süd a anunțat că va renunța complet la carnea proaspătă de marcă proprie din cea mai scăzută clasă de bunăstare a animalelor, iar Lidl urmează aceeași strategie până în februarie, în timp ce Rewe și Penny au confirmat că vor elimina aceleași produse din gama lor.

Aceasta înseamnă că sortimentele de carne de porc, vită sau pui la cel mai redus preț ar putea dispărea treptat, ceea ce va afecta costul mediu al cumpărăturilor.

În martie 2026, intră în vigoare o regulă obligatorie de etichetare a cărnii de porc, care solicită ca ambalajele să indice clar metoda de creștere a animalului, de la grajd standard la sisteme cu acces la aer liber sau ecologice.

Această normă se aplică atât produselor ambalate, cât și celor vândute vrac, cu excepția produselor importate și a cărnii de vită sau de pasăre. Scopul noilor etichete este de a oferi consumatorilor informații mai transparente privind condițiile de creștere ale animalelor.

Tot în 2026, un nou regulament european privind ambalajele va intra în vigoare în august, impunând limite stricte pentru ambalajele „înșelătoare”, care folosesc spațiu mare cu conținut mic.

Producătorii vor trebui să reducă materialele inutile, să elimine substanțele toxice și să includă instrucțiuni clare de reciclare pe etichete, cu un obiectiv oficial de 65% rată de reciclare. Ambalajele care conțin „aer” vor fi limitate la maximum 50% din volumul total.

Unul dintre cele mai vizibile efecte pentru cumpărători va fi reducerea numărului de sticle de unică folosință pe rafturi. Accentul se va muta pe ambalaje reutilizabile și sisteme cu garanție pentru băuturi și alte produse, ceea ce înseamnă că clienții ar putea plăti garanții suplimentare la achiziție, dar vor returna recipientele pentru restituirea sumei.

Retailerii afirmă că adaptarea la noile cerințe va necesita investiții semnificative și reorganizarea producției și a lanțurilor de aprovizionare. Aceste costuri suplimentare ar putea fi transmise către consumatori, ceea ce înseamnă că produsele „mai verzi” sau mai etichetate ar putea avea prețuri mai ridicate în 2026, comparativ cu anii anteriori.

Mai mult, aceste reglementări pentru etichetare și ambalaje ating și alte sectoare ale comerțului, iar efectele lor vor fi vizibile nu doar în supermarketuri, ci și în restaurante, cafenele și punctele de distribuție alimentară, în contextul unei tendințe europene de a face piața alimentară mai durabilă și mai transparentă.