În prezent, în unitățile English Home din marile centre comerciale sunt afișate reduceri semnificative la multe produse, specifice lichidării de stoc.

Compania este deținută de firma turcească EHM Magazacilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi și a operat în România de la intrarea pe piață în 2015.

Conform datelor financiare pentru anul 2023, English Home SRL a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 75 de milioane de lei, dar a înregistrat o pierdere de peste 11 milioane de lei în aceeași perioadă, aproape dublă față de pierderea din 2022.

Deși compania nu a făcut încă un anunț oficial privind retragerea completă de pe piața românească, lichidările de stoc accelerate din magazine și reducerile mari afișate reflectă pregătirea pentru închiderea unităților. Angajații din anumite locații le‑ar fi comunicat clienților că retailerul se pregătește să părăsească piața locală din cauza costurilor ridicate de operare.

English Home este specializat în produse pentru interior, de la lenjerii, perne și pături la articole decorative, și opera pe piața românească prin 17 puncte de vânzare în marile centre comerciale din țară. Reducerile actuale, semnificative la o mare parte din stocuri, sunt tipice pentru procesele de lichidare completă înainte de închiderea unei rețele de magazine.

Din 2015 până în prezent, compania nu a raportat profit pe piața locală, iar lipsa rezultatelor financiare pozitive pe parcursul anilor ar fi unul dintre factorii principali care au determinat decizia de retragere. La finalul lui 2023, rețeaua avea în România aproximativ 165 de angajați în magazinele pe care le deținea.

Reducerile afișate în prezent pot ajunge la niveluri considerabile, iar clienții sunt încurajați să profite de oferte înainte ca stocurile să se epuizeze complet. Lichidarea de stoc include, conform afișărilor din magazine, discounturi aplicate pentru majoritatea categoriilor de produse existente în locații.

Decizia de retragere de pe piața românească a fost surprinzătoare pentru clienți, având în vedere că retailerul a câștigat popularitate în ultimii ani pentru produsele sale de design interior accesibile.

Pe termen lung, ieșirea English Home ar putea crea oportunități pentru alte branduri de decorațiuni și textile să își extindă prezența pe piața românească. Specialiștii în retail consideră că spațiile eliberate în marile centre comerciale vor fi probabil ocupate rapid de alți comercianți, interesați să atragă clienții fideli ai lanțului aflat în lichidare.