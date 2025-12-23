Contractele futures pentru aur au atins un maxim istoric de 4.477,7 dolari pe uncie, iar metalul spot a urcat cu aproximativ 2,3%, ajungând în jurul valorii de 4.437 de dolari pe uncie, marcând un avans anual de aproape 70%.

Pe aceeaşi traiectorie, preţurile argintului au urcat pe recorduri proprii, cu valori futures apropiindu-se de 68,96 dolari pe uncie şi tranzacţii spot în jurul sumei de 68,98 dolari pe uncie, reflectând o creştere semnificativă de peste 120% de la începutul anului.

Evoluţia cursurilor se produce într-un moment în care pieţele au fost marcate de reducerea recentă a dobânzii de politică monetară de către Federal Reserve americane şi de revenirea interesului pentru active defensive, pe fondul perspectivelor economice globale încă neclare.

Creşterea preţurilor a avut şi ecou la bursă, acţiunile companiilor miniere de aur şi argint înregistrând aprecieri, iar fondurile bursiere specializate în minerit, cum este iShares MSCI Global Gold Miners ETF, au urcat în valoare în sesiunea recentă.

Creșterea prețurilor aurului și argintului a fost susținută de volumele ridicate de tranzacționare pe piețele internaționale, pe fondul interesului sporit al investitorilor pentru metale prețioase ca instrument de protecție împotriva inflației și a volatilității financiare. Datele indică faptul că aurul spot a depășit 4.400 dolari pe uncie, iar argintul spot a urcat aproape de 69 dolari pe uncie, atingând astfel maxime istorice.

Investitorii au urmărit și evoluția piețelor bursiere și a fondurilor specializate în minerit, care au înregistrat creșteri corelate cu avansul prețurilor metalelor prețioase. De asemenea, deciziile recente ale băncilor centrale, inclusiv reducerea ratelor dobânzilor de politică monetară, au contribuit la consolidarea interesului pentru aur și argint ca active defensive.

Creșterea record a prețului aurului, cu valori spot apropiate de 4.437 dolari pe uncie și futures la 4.477,7 dolari, și a argintului, cu preț spot în jur de 68,98 dolari pe uncie, a fost însoțită de o apreciere a acțiunilor companiilor miniere și a fondurilor specializate, precum iShares MSCI Global Gold Miners ETF.

Această corelare între metalele prețioase și activele financiare asociate reflectă atât apetitul pentru investiții defensive, cât și dinamica piețelor financiare, influențată de deciziile recente ale băncilor centrale privind dobânzile de politică monetară, precum și de perspectivele economice globale încă neclare.