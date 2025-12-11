Expertul contabil Radu Georgescu a explicat, pe contul său de Facebook, că, în România, este foarte complicat să fii contabil. El a precizat, în primul rând, că Codul Fiscal se schimbă în fiecare lună și, în al doilea rând, că oamenii fac urticarie când aud atâtea știri economice care nu au legătură cu realitatea. Georgescu a menționat câteva exemple favorite:

În România nu a fost niciodată atât de bine din punct de vedere economic, însă, potrivit Eurostat, datele reale contrazic această afirmație și arată că românii și grecii sunt singurii care nu au economisit în 2024, având nevoie de credite pentru a-și acoperi cheltuielile curente. România a avut cea mai mare creștere a salariului din UE în ultimii 20 de ani. Deși s-a răspândit această știre, nimeni nu s-a întrebat ce înseamnă aceasta în realitate. Radu Georgescu a explicat că, în 2004, salariul mediu era de 100 de dolari, împărțiți în diverse forme (carte de muncă, PFA, drepturi de autor, SRL etc.), iar chiar și cu această creștere, România rămâne pe ultimul loc din UE ca salariu mediu net. În legătură cu creșterea prețurilor locuințelor, expertul a spus că aceasta ar fi cauzată de alinierea la prețurile din Occident. Totuși, el a relatat experiența sa dintr-o vizită în Austria, unde nu a văzut nicio legătură între Viena și București din punct de vedere al infrastructurii, centrului de afaceri, culturii sau educației. De asemenea, un austriac poate economisi dintr-un salariu mediu, pe când un român nu poate, iar dobânda pentru un credit ipotecar în România este de trei ori mai mare decât în Austria. În ceea ce privește depozitele românilor din bănci, Radu Georgescu a spus că, deși unele știri afirmă că acestea cresc, jumătate din bani se află pe conturi curente și sunt folosiți pentru pensii și salarii lunare, astfel că românii, de fapt, nu economisesc și au nevoie de credite pentru cheltuielile zilnice.

Georgescu susține că, deși media sugerează că România ar sta foarte bine din punct de vedere economic, datele Eurostat arată că românii o duc cel mai rău din UE.

Comentariile la postarea sa reflectă opinii diverse. Unii internauți consideră că nu există nicio dihotomie: România a progresat, iar oamenii care înainte „erau rupți de foame” au acum posibilitatea să trăiască mai bine, chiar dacă mai au mult de urcat pe piramida lui Maslow. Alții subliniază că mall-urile pot fi pline, iar țara pare să fi crescut, însă realitatea rămâne dificilă: meritocrația și performanța nu sunt răsplătite, iar situația economică este fragilă.

Unii comentatori atrag atenția și asupra problemelor de infrastructură și justiție, care descurajează investițiile străine, menționând că situația devine și mai riscantă din cauza proximității geopolitice și a amenințărilor externe. Alții adoptă un ton mai relaxat, comparând situația României cu Grecia, subliniind că oamenii pot trăi chiar și fără economii consistente.