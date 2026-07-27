Radu Georgescu trage un semnal de alarmă. Scăderea consumului lovește tot mai multe firme
SURSA FOTO: Facebook, Radu Georgescu - expertul contabil Radu Georgescu
Radu Georgescu susține că economia României traversează o perioadă de declin accentuat, pe fondul reducerii puterii de cumpărare și al creșterii poverii fiscale. Economistul afirmă că mesajele primite zilnic din partea antreprenorilor și directorilor de companii indică o deteriorare a mediului de afaceri. Declarațiile au fost publicate într-o postare pe rețelele de socializare.
Radu Georgescu spune că firmele resimt scăderea consumului și presiunea tot mai mare a taxelor
Radu Georgescu afirmă că, în ultimele 12 luni, economia României a intrat pe un trend descendent, iar efectele sunt resimțite direct de companii. Potrivit economistului, discuțiile pe care le poartă zilnic cu antreprenori și directori executivi din mediul privat indică aceeași problemă: reducerea numărului de clienți și diminuarea puterii de cumpărare a populației.
Acesta susține că reprezentanții companiilor îi transmit că activitatea este afectată atât de scăderea consumului, cât și de nivelul ridicat al birocrației și al taxelor. În opinia sa, mediul de afaceri este tot mai îngrijorat atât în privința evoluției propriilor firme, cât și a direcției în care se îndreaptă economia României.
Economistul spune că experiența sa profesională de peste două decenii îl determină să privească actuala perioadă drept una fără precedent din perspectiva modificărilor fiscale.
„De 12 luni, economia României a luat-o puternic la vale. Vorbesc zilnic cu antreprenori și cu CEO de companii. Toți îmi spun același lucru. Numărul clienților a scăzut, pentru că oamenilor le-a scăzut puterea de cumpărare. Sunt sufocați de birocrație și de taxe. Sunt îngrijorați. Pentru firmele lor și pentru țară. Sunt contabil de 25 de ani. Niciodată nu am văzut o avalanșă atât de mare de creșteri de taxe pentru populație și pentru firme, ca in ultimele 12 luni”, a scris Radu Georgescu.
Economistul critică reacțiile celor care consideră că economia este pe direcția corectă
În continuarea mesajului, Radu Georgescu afirmă că este surprins de faptul că există persoane care apreciază că economia se află pe o direcție favorabilă, în pofida dificultăților pe care spune că le observă în mediul de afaceri.
Acesta susține că nu poate înțelege această perspectivă și formulează un scenariu ipotetic, în care impozitele și taxele ar crește semnificativ de la 1 august. Economistul afirmă, în mod ironic, că unii dintre cei care susțin în prezent politicile economice ar continua să le aplaude chiar și în aceste condiții.
„Paradoxal, unii români sunt bucuroși. Spun că economia este pe drumul cel bun. Poți să mă bați, dar nu înțeleg. Probabil multi romani siunt masochisti. Probabil că dacă de la 1 august s-ar dubla impozitul pe venit, TVA-ul ar ajunge la 25%, iar prețul energiei și al benzinei s-ar dubla, aceiași oameni ar ieși în stradă, ar deschide șampanie și ar dansa. Ar scrie pe rețelele sociale cântece patriotice prin care mulțumesc partidelor. În România, atât s-a putut. Sa fie economie”, a scris el.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.