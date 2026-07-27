Radu Georgescu trage un semnal de alarmă. Scăderea consumului lovește tot mai multe firme

Radu Georgescu susține că economia României traversează o perioadă de declin accentuat, pe fondul reducerii puterii de cumpărare și al creșterii poverii fiscale. Economistul afirmă că mesajele primite zilnic din partea antreprenorilor și directorilor de companii indică o deteriorare a mediului de afaceri. Declarațiile au fost publicate într-o postare pe rețelele de socializare.

Radu Georgescu afirmă că, în ultimele 12 luni, economia României a intrat pe un trend descendent, iar efectele sunt resimțite direct de companii. Potrivit economistului, discuțiile pe care le poartă zilnic cu antreprenori și directori executivi din mediul privat indică aceeași problemă: reducerea numărului de clienți și diminuarea puterii de cumpărare a populației.

Acesta susține că reprezentanții companiilor îi transmit că activitatea este afectată atât de scăderea consumului, cât și de nivelul ridicat al birocrației și al taxelor. În opinia sa, mediul de afaceri este tot mai îngrijorat atât în privința evoluției propriilor firme, cât și a direcției în care se îndreaptă economia României.

Economistul spune că experiența sa profesională de peste două decenii îl determină să privească actuala perioadă drept una fără precedent din perspectiva modificărilor fiscale.

„De 12 luni, economia României a luat-o puternic la vale. Vorbesc zilnic cu antreprenori și cu CEO de companii. Toți îmi spun același lucru. Numărul clienților a scăzut, pentru că oamenilor le-a scăzut puterea de cumpărare. Sunt sufocați de birocrație și de taxe. Sunt îngrijorați. Pentru firmele lor și pentru țară. Sunt contabil de 25 de ani. Niciodată nu am văzut o avalanșă atât de mare de creșteri de taxe pentru populație și pentru firme, ca in ultimele 12 luni”, a scris Radu Georgescu.

În continuarea mesajului, Radu Georgescu afirmă că este surprins de faptul că există persoane care apreciază că economia se află pe o direcție favorabilă, în pofida dificultăților pe care spune că le observă în mediul de afaceri.

Acesta susține că nu poate înțelege această perspectivă și formulează un scenariu ipotetic, în care impozitele și taxele ar crește semnificativ de la 1 august. Economistul afirmă, în mod ironic, că unii dintre cei care susțin în prezent politicile economice ar continua să le aplaude chiar și în aceste condiții.