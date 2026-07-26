Urmează ziua decisivă pentru economia țării. Radu Georgescu, avertisment înainte de raportul Fitch: România este deja în Junk

Analistul economic Radu Georgescu susține că raportul pe care agenția Fitch îl va publica la finalul acestei săptămâni reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru economia României. Acesta afirmă că, deși nu se așteaptă la o retrogradare oficială în categoria „junk”, piețele financiare tratează deja România ca pe un stat cu un risc ridicat.

Vineri, 31 iulie, agenția internațională Fitch Ratings urmează să publice raportul privind ratingul de țară al României, document urmărit cu atenție de investitori, instituții financiare și autorități.

În prezent, România este evaluată cu calificativul BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor („investment grade”), însă cu perspectivă negativă. O eventuală retrogradare ar trimite țara în categoria „junk”, ceea ce ar putea avea efecte asupra costurilor de finanțare și asupra percepției investitorilor.

În acest context, analistul economic Radu Georgescu a publicat o analiză în care explică de ce consideră că situația României este deja reflectată în costurile de împrumut plătite pe piețele financiare.

În mesajul publicat pe Facebook, economistul afirmă că piețele financiare au evaluat deja riscul asociat României, indiferent de decizia pe care o va lua Fitch.

„Săptămâna aceasta este una extrem de importantă pentru România. Nu, nu mă refer la meciurile din Europa ale Universității Craiova, U Cluj, CFR și FCSB. Vineri, 31 iulie, Fitch publică raportul de rating pentru România. România stă acum la BBB-, ultima treaptă din categoria „investment grade”, cu perspectivă negativă. Sub ea începe „Junk”. Iar perspectiva negativă o au, în acest moment, toate cele trei mari agenții: Fitch, Moody’s și S&P. Va pune Fitch oficial România în Junk? Iată ce cred eu că se va întâmpla.

România este deja în Junk. Din punctul de vedere al băncilor.”

Radu Georgescu susține că România plătește în prezent cea mai ridicată primă de risc dintre statele din Europa Centrală și de Est, ceea ce, în opinia sa, arată modul în care investitorii percep economia românească.

În analiza sa, Radu Georgescu afirmă că reducerea deficitului bugetar nu este suficientă pentru a schimba percepția piețelor financiare.

„În poză vezi prima de risc plătită la credite de țările din Europa Centrală și de Est, vineri, 24 iulie 2026. România plătește, de departe, cea mai mare primă de risc de credit Nu peste o lună. Nu dacă se întâmplă ceva. Acum. Asta pentru cei care se bucură că a scăzut deficitul bugetar. Băncile străine nu se bucură. Pentru un motiv simplu: scăderea deficitului bugetar vine aproape exclusiv din creșteri de taxe și din tăieri de investiții. Cheltuielile curente ale Guvernului au crescut în 2026 cu 9,6 miliarde de lei față de 2025. Deci zero reforme structurale ale statului.”

Economistul compară prima de risc plătită de România cu polițele de asigurare CASCO, explicând că aceasta reflectă nivelul de risc perceput de creditori.

Radu Georgescu apreciază că agenția de rating nu va modifica perspectiva negativă, dar nici nu va retrograda România în categoria „junk”.

„2. Ce va face Fitch Fitch nu este bancă. Nu este nici măcar asigurator. Este o firmă care analizează date economice și pune o etichetă. Deoarece Fitch este o firma serioasa, nu este un influencer pe retelele sociale, este aproape imposibil ca Fitch să spună că situația economica in Romania s-a îmbunătățit și să treacă perspectiva de la negativă la stabilă. Nu poți scrie „stabil” atâta timp cât băncile și asigurătorii pun pe România cel mai mare preț al riscului din Europa. Ai contrazice piața cu propriile ei date. Este la fel de improbabil ca Fitch să treacă România oficial la Junk. Agențiile de rating nu retrogradează ca să prevină. Retrogradează ca să constate. Trec o țară în Junk când economia e deja în șanț — de regulă după ce moneda s-a devalorizat puternic, nu înainte. Iar o retrogradare acum ar declanșa un efect de domino. Fondurile care au mandat să dețină doar obligațiuni „investment grade” ar fi obligate să vândă, costul finanțării ar exploda peste noapte. Iar băncile locale — care dețin cantități uriase de titluri de stat — ar resimți imediat lovitura.”

În finalul analizei, economistul spune că se așteaptă ca agenția Fitch să mențină calificativul actual și perspectiva negativă pentru România.

„Concluzii Vineri, Fitch va păstra, cu o probabilitate foarte mare, perspectiva negativă pentru România. Fără retrogradare. Fără îmbunătățire. Sâmbătă vor fi unii care se bucură. Dar este bucuria unei echipe care a înscris un gol. Scorul este 5-1 pentru adversar. Iar meciul următor e pe 11 septembrie. Când vine Moody’s. Sa fie economie.”

Raportul Fitch este așteptat de investitori și de autorități, într-un context în care România se confruntă cu presiuni legate de deficitul bugetar, costurile ridicate de finanțare și implementarea reformelor fiscale și structurale asumate la nivel european.