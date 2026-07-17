România conduce clasamentele Eurostat la mulți indicatori negativi. Radu Georgescu: Cea mai mare inflație, cea mai mare scădere a consumului, cea mai mare scădere a puterii de cumpărare

Economistul Radu Georgescu a publicat pe Facebook un mesaj în care susține că România ocupă de aproximativ zece luni primul loc în rapoartele economice publicate de Eurostat, apreciind că diferența față de celelalte state europene este atât de mare încât graficele realizate de instituția europeană sunt dificil de reprezentat din cauza valorilor înregistrate de țara noastră.

Acesta face referire la graficul privind rata inflației din luna iunie 2026 și compară evoluția României cu performanța unui „Mare Șlem” din tenis, afirmând că, în cursul anului 2026, România s-a situat pe primul loc în toate rapoartele Eurostat privind mai mulți indicatori economici.

Potrivit economistului, România înregistrează cea mai ridicată inflație din Europa, cea mai mare scădere a consumului populației, cea mai mare reducere a activității din sectorul serviciilor, cea mai accentuată scădere a producției industriale, cea mai mare diminuare a puterii de cumpărare, cea mai mare scădere a salariului real, cea mai ridicată dobândă plătită la credite și cel mai mare deficit de cont curent.

Radu Georgescu afirmă că aceste date provin din statisticile oficiale publicate de Eurostat și spune că, în ciuda acestor indicatori, observă în mod constant comentarii din partea unor persoane care susțin că economia României se află pe o direcție pozitivă.

„De aproximativ 10 luni, România domină detașat primul loc în toate rapoartele economice publicate de Eurostat (Comisia Europeană).

Prăpastia economică care a aparut între Romania și restul țărilor europene este atât de mare, încât graficienii de la Eurostat au probleme serioase sa faca graficele.

Pur și simplu, România iese din orice grafic economic.

Vezi graficul cu inflatia pe iunie 2026

Daca eram la tenis, Romania in 2026 a reusit „Marele Șlem”

Romania este pe primul loc in toate rapoartele Eurostat din 2026 • Cea mai mare inflație din Europa

• Cea mai mare scădere a consumului populației

• Cea mai mare scădere a serviciilor

• Cea mai mare scădere a producției industriale

• Cea mai mare scădere a puterii de cumpărare

• Cea mai mare scădere a salariului real

• Cea mai mare dobandă plătită la credite

• Cel mai mare deficit de Cont Curent”, a scris acesta pe Facebook.

Economistul precizează că îi este dificil să înțeleagă această perspectivă și apreciază că persoanele care consideră că aceste statistici indică un viitor economic favorabil s-ar încadra în trei categorii.

Prima categorie este reprezentată de cei care nu locuiesc în România. A doua îi include pe cei care, în opinia sa, nu au contact direct cu administrarea banilor, nu merg la cumpărături, nu achită facturi, nu au credite și nu gestionează bugetul unei familii sau al unei companii. A treia categorie este descrisă, într-o notă ironică, drept cea a marilor cinefili.

În finalul mesajului, Radu Georgescu face o comparație între industria cinematografică și economie. El amintește existența premiului „Zmeura de Aur”, acordat celor mai slabe producții cinematografice, și afirmă că, spre deosebire de lumea filmului, în economie rezultatele negative nu sunt sancționate prin trofee, ci prin efecte directe asupra populației și mediului de afaceri.

Potrivit economistului, consecințele unui management economic deficitar se reflectă în sărăcirea populației și în dificultățile cu care se confruntă firmele. Mesajul său se încheie cu formula „Să fie economie!”.

„Cu toate aceste cifre oficiale , observ în secțiunea de comentarii a postărilor mele o categorie de oameni care susțin că „România este pe drumul cel bun din punct de vedere economic”. Oricât de mult aș încerca să fiu empatic și deschis la opinii diverse, poti sa ma bati, dar nu pot sa inteleg această perspectivă. Cred că cei care văd un viitor luminos în aceste statistici se încadrează în doar 3 categorii: 1. Nu trăiesc în România

2. Nu au nicio legătură cu banii – nu merg la cumpărături, nu plătesc facturi, nu au credte și nu administrează un buget de familie sau de companie.

3. Sunt mari cinefili. În lumea filmului, există premiul: „Zmeura de Aur” pentru cel mai prost film,

Publicul râde, actorii își asumă (sau nu) eșecul, iar viața merge înainte. În economie, însă, cel mai prost film economic nu se premiază cu trofee. În economie, filmul prost se taxează direct și dur. Prin sărăcirea populației și sufocarea firmelor. Să fie economie!”, a conchis acesta.

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