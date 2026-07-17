Cetățean din Republica Moldova, arestat în Germania. Procurorii investighează un posibil caz de spionaj
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Un cetățean din Republica Moldova a fost arestat în Germania, fiind suspectat că a folosit o dronă pentru a filma instalațiile unei importante companii din industria de apărare. Procurorii analizează dacă imaginile au fost colectate în beneficiul unei entități străine sau al unei organizații interzise.
Suspectul a fost reținut în urma unei sesizări
Autoritățile germane au anunțat arestarea unui bărbat în vârstă de 37 de ani, cetățean al Republicii Moldova, suspectat că a survolat cu o dronă și a filmat instalațiile unei companii importante din industria de apărare.
Potrivit procurorilor din München, bărbatul a fost reținut pe 15 iulie, după ce poliția a primit o sesizare din partea unui cetățean. Ulterior, anchetatorii au obținut un mandat de arestare, apreciind că există suficiente indicii pentru continuarea cercetărilor.
Autoritățile germane nu au făcut publică identitatea suspectului.
Ancheta vizează o posibilă activitate de spionaj
Procurorii suspectează că imaginile surprinse cu ajutorul dronei ar fi putut fi colectate în beneficiul unei entități străine sau al unei organizații interzise.
Până în acest moment nu au fost prezentate dovezi care să confirme că informațiile ar fi fost transmise mai departe, însă anchetatorii încearcă să stabilească dacă zborul dronei a făcut parte dintr-o activitate de spionaj sau de culegere ilegală de informații privind infrastructura de apărare a Germaniei.
De asemenea, autoritățile verifică dacă suspectul a acționat pe cont propriu sau la solicitarea unei persoane ori organizații din afara Germaniei.
Fabrica vizată produce tancuri Leopard 2 și obuziere Caesar
Potrivit unor surse din domeniul securității, instalația survolată aparține grupului franco-german KNDS, unul dintre cei mai importanți producători europeni de tehnică militară.
Compania produce, printre altele, tancurile Leopard 2 și obuzierele autopropulsate Caesar, echipamente aflate în dotarea mai multor state membre NATO și utilizate inclusiv de armata ucraineană.
Germania intensifică supravegherea infrastructurii critice
Cazul apare într-un context în care autoritățile germane și serviciile europene de informații monitorizează cu atenție incidentele care vizează infrastructura critică și obiectivele din industria de apărare.
În ultimii ani, mai multe state europene au raportat tentative de supraveghere a bazelor militare, fabricilor de armament și altor obiective strategice, pe fondul tensiunilor geopolitice generate de războiul din Ucraina.
Autoritățile subliniază că utilizarea dronelor în apropierea facilităților militare sau industriale este atent urmărită, deoarece astfel de dispozitive pot fi folosite pentru colectarea de imagini și informații sensibile fără a atrage imediat atenția.
Procuratura din München nu a oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre probele aflate la dosar și nici despre eventualele acuzații care vor fi formulate în perioada următoare. De asemenea, anchetatorii nu au precizat dacă pe drona folosită de suspect au fost descoperite imagini sau alte date relevante pentru investigație.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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