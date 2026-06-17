Republica Moldova primește noi blindate Piranha-5 din Germania. Armata își continuă programul de modernizare

Armata Națională a Republicii Moldova a recepționat primele cinci transportoare blindate Piranha-5 oferite de Guvernul Germaniei. Livrarea face parte din programul de sprijin pentru consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și continuă cooperarea militară dintre cele două state.

Ceremonia oficială de predare a avut loc în prezența reprezentanților Ministerului Apărării, ai Armatei Naționale, ai Ambasadei Germaniei la Chișinău și ai companiei producătoare General Dynamics European Land Systems.

Ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a declarat că recepționarea noii tehnici militare reprezintă un pas important în procesul de modernizare a Armatei Naționale și în dezvoltarea capacităților sale operaționale.

Potrivit oficialului, sprijinul oferit de Germania contribuie direct la consolidarea sectorului de apărare și la creșterea capacității de reacție a armatei moldovenești.

La rândul său, ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, a subliniat că transferul celor cinci transportoare blindate completează echipamentele militare livrate anterior și face parte dintr-un program de cooperare care va continua și în perioada următoare.

Diplomatul a precizat că donația are rolul de a consolida capacitățile de apărare ale Republicii Moldova și de a crește nivelul de protecție al militarilor implicați în misiuni de menținere a păcii.

Directorul General Dynamics European Land Systems, Nico Danneberg, a afirmat că livrarea noilor vehicule reprezintă o etapă importantă a colaborării dintre Germania, Republica Moldova și compania producătoare.

Piranha-5 este considerat unul dintre cele mai moderne transportoare blindate pe roți aflate în exploatare la nivel internațional. Vehiculul este utilizat de mai multe state membre NATO și de țări partenere și este apreciat pentru nivelul ridicat de protecție oferit echipajului, mobilitatea sporită și capacitatea de adaptare la diferite tipuri de misiuni.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, noile blindate vor fi folosite pentru instruirea militarilor și pentru creșterea interoperabilității Armatei Naționale cu armatele statelor partenere.

Actuala donație vine în continuarea programului de sprijin militar început în urmă cu câțiva ani. În 2023, Republica Moldova a primit din partea Germaniei 19 transportoare blindate de tip Piranha-3H, livrate în baza acordului de cooperare semnat între Ministerul Apărării de la Chișinău și Guvernul german în octombrie 2021.

Cooperarea dintre Republica Moldova și Germania în domeniul apărării datează încă din anul 2003, când cele două state au semnat acordul bilateral de colaborare militară.