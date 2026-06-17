Miza crește la nivel european: planul Franței și Germaniei pentru inteligența artificială

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Decizia Statelor Unite de a suspenda săptămâna trecută accesul la cele mai recente modele de inteligență artificială ale Anthropic a readus în discuție dependențele tehnologice globale și vulnerabilitatea accesului la infrastructuri critice.

La VivaTech, la Paris, Franța și Germania au transmis că răspunsul european trebuie să fie consolidarea suveranității în domeniul inteligenței artificiale, considerând că fereastra de acțiune este deschisă chiar acum.

Miniștrii economiei și digitalului din cele două țări au lansat un apel comun la deschiderea conferinței, susținând că Europa trebuie să accelereze dezvoltarea unei autonomii tehnologice reale pentru a nu rămâne în urmă în transformarea digitală a deceniului. Mesajul a fost centrat pe ideea de urgență strategică și pe riscul dependenței externe.

Ministrul francez al economiei, finanțelor, industriei și suveranității energetice, Roland Lescure, a deschis intervenția cu o notă de realism privind starea de îngrijorare din sector. El a subliniat că incertitudinea este prezentă în rândul actorilor economici și tehnologici și a insistat asupra modului în care aceasta influențează dezbaterea publică.

„Îmi dau seama că unii dintre noi suntem îngrijorați de riscurile inteligenței artificiale. Îngrijorarea este bună”, a spus el, adăugând totodată că teama nu trebuie să devină factor de decizie.

Oficialul francez a insistat și asupra limitelor acțiunii individuale, subliniind necesitatea cooperării. „Niciunul dintre noi nu va face asta singur.” El a făcut referire la rolul istoric al relației dintre Franța și Germania, susținând că alinierea celor două state are efect direct asupra direcției europene. „Sunt convins că Franța și Germania pot reuși — și pot fi în centrul a ceea ce va urma. Următorii 10 ani vor fi importanți”, a spus el.

Ministrul federal german pentru Transformare Digitală și Modernizare Guvernamentală, Karsten Wildberger, a comentat decizia Statelor Unite privind accesul la modelele avansate ale Anthropic, inclusiv pentru utilizatori din afara SUA. El a interpretat această situație ca un semnal al instabilității regulilor globale din domeniul tehnologic.

„Suspendarea accesului la cele mai avansate modele clarifică un lucru pentru toată lumea”, a spus el. „Aceasta nu mai este o dezbatere privind accesul; regulile se pot schimba peste noapte, iar suveranitatea înseamnă că putem acționa în continuare dacă se întâmplă astfel de lucruri”, a adăugat ministrul.

Wildberger a precizat că suveranitatea în domeniul inteligenței artificiale nu trebuie interpretată ca izolare economică sau tehnologică. „Suveranitatea nu este izolare. Este deschidere dintr-o poziție de forță”, a afirmat el.

Oficialul german a prezentat și direcțiile strategice ale țării, menționând implementarea unei strategii naționale pentru centre de date și obiectivul de a crește semnificativ capacitatea de procesare până în 2030. Germania lucrează, de asemenea, la dezvoltarea unei infrastructuri cloud suverane, menită să reducă dependențele externe.

El a subliniat că implementarea acestor obiective nu poate fi realizată exclusiv de autorități, ci necesită implicarea mediului privat. „Eroii de aici sunt marile startup-uri”, a spus el.

Ambii oficiali au evidențiat importanța inițiativelor comune dintre Franța și Germania ca punct de pornire pentru dezvoltări tehnologice viitoare. „Când ne unim tehnologiile, modelăm ceea ce urmează”, a declarat ministrul german, subliniind că Europa nu trebuie să rămână în poziție de observator în anii următori.

Pe aceeași linie, mesajele transmise au evidențiat potențialul existent pe continent, fără a fi necesare resurse suplimentare de idei sau competențe. „Europa nu duce lipsă de idei, de talente sau de companii dispuse să construiască”, a adăugat el.

În final, direcția exprimată a fost una orientată spre implementare și capacitate de execuție la scară largă. „Nu se pune problema dacă Europa este pregătită. Ceea ce are nevoie Europa acum este curajul, ambiția și disciplina de a executa și de a transforma acest lucru la scară largă.”