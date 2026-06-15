Comisia Europeană, reacție la restricțiile care afectează compania Anthropic

Comisia Europeană a transmis că analizează efectele practice ale unei directive americane privind controlul exporturilor, care are impact asupra companiei de inteligență artificială Anthropic.

Oficialii europeni au subliniat că orice măsuri adoptate în acest context nu ar trebui să producă efecte discriminatorii asupra partenerilor internaționali. Discuțiile apar pe fondul unor decizii recente care vizează accesul la modele avansate de inteligență artificială.

Anthropic a anunțat vineri că va „dezactiva brusc” unele dintre cele mai avansate modele ale sale pentru toți utilizatorii, după o decizie a autorităților din Statele Unite privind suspendarea accesului pentru cetățenii străini, invocând motive de securitate națională.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a comentat evoluțiile recente din domeniul inteligenței artificiale și implicațiile acestora asupra securității și utilizării tehnologiilor avansate.

„Observăm o nouă generație de modele de inteligență artificială extrem de capabile care ajung pe piață. Aceste modele oferă beneficii semnificative, inclusiv pentru apărarea cibernetică, dar ridică și probleme serioase legate de securitatea cibernetică, care trebuie abordate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, într-un comunicat.

Acesta a evidențiat atât potențialul tehnologic al acestor sisteme, cât și provocările asociate cu utilizarea lor în domeniul securității digitale. Discuțiile la nivel european vizează modul în care astfel de tehnologii pot fi integrate fără a genera riscuri suplimentare pentru infrastructurile informatice.

Reprezentanții Comisiei Europene au insistat asupra modului în care sunt aplicate măsurile de contingență legate de controlul accesului la tehnologiile avansate. Accentul a fost pus pe respectarea principiului de tratament echitabil față de partenerii internaționali.

„Credem că măsurile de contingență luate în acest context nu ar trebui să fie discriminatorii față de parteneri”, a spus el.

Contextul acestei declarații este legat de deciziile autorităților americane privind restricționarea accesului la anumite modele de inteligență artificială pentru utilizatorii din afara Statelor Unite. În paralel, instituțiile europene urmăresc modul în care aceste restricții pot influența piața globală a tehnologiilor emergente.

Oficialii europeni au legat aceste evoluții de nevoia consolidării capacității tehnologice la nivelul Uniunii Europene. Tema suveranității tehnologice este reluată în contextul schimbărilor rapide din sectorul inteligenței artificiale.

„Această evoluție este o ilustrare suplimentară a motivului pentru care Europa trebuie să își consolideze suveranitatea tehnologică. Analizăm îndeaproape consecințele practice ale acestui lucru pentru utilizatorii europeni ai acestor servicii”, a declarat Regnier.

Evaluările în curs vizează impactul concret asupra accesului utilizatorilor europeni la modelele avansate de inteligență artificială, în contextul noilor decizii de reglementare și al restricțiilor introduse pe piața internațională.