Acțiunile SpaceX devin accesibile publicului: o șansă rară de intrare pe piață sau o miză cu risc ridicat?

Vineri marchează un moment important pentru investitori, odată cu deschiderea posibilității de a cumpăra și vinde acțiuni ale companiei SpaceX, cu sediul în Texas. Compania este cunoscută pentru planurile sale ambițioase de a ajunge la colonizarea planetei Marte și pentru proiectele de dezvoltare a centrelor de date bazate pe inteligență artificială în spațiu.

Se estimează că operațiunea va deveni cea mai mare vânzare publică de acțiuni de până acum, cu potențialul de a plasa SpaceX între primele 10 companii listate din Statele Unite. O parte semnificativă a acțiunilor este destinată investitorilor individuali, însă interesul fondurilor de investiții globale rămâne ridicat, ceea ce ar putea duce la o distribuție largă a participațiilor.

Oferta include peste 550 de milioane de acțiuni, iar compania a indicat un preț de 135 de dolari per acțiune, echivalentul a aproximativ 100 de lire sterline. IPO-ul urmărește să atragă cel puțin 75 de miliarde de dolari, într-un context în care evaluarea totală a companiei este estimată la aproximativ 1,75 trilioane de dolari.

Pe lângă activitățile din domeniul aerospațial și al comunicațiilor prin satelit, SpaceX este asociată și cu platformele X și Grok, iar documentele de vânzare descriu proiecte cu o componentă tehnologică extinsă, inclusiv în zona inteligenței artificiale.

Până acum, SpaceX a fost o companie privată, deținută de Elon Musk și de investitori privați. Odată cu această ofertă publică inițială, acțiunile devin disponibile pe piața Nasdaq din New York, ceea ce deschide accesul către o bază mult mai largă de investitori.

Procesul de listare presupune intrarea pe piață a milioanelor de acțiuni noi, care vor fi tranzacționate în funcție de cerere și ofertă. În funcție de interesul pieței, prețul poate varia rapid după începerea tranzacționării.

Fondurile obținute sunt destinate atât extinderii operațiunilor existente, cât și finanțării unor direcții noi de dezvoltare. Printre acestea se află explorarea resurselor din spațiu și proiecte legate de infrastructuri tehnologice în orbită.

Documentele de ofertă descriu o strategie pe termen lung care include și activități cu grad ridicat de risc tehnologic, fără garanții privind rezultatele financiare imediate.

Acțiunile SpaceX vor putea fi tranzacționate atât de investitori instituționali, cât și de persoane fizice, inclusiv din afara Statelor Unite, prin platforme de investiții și brokeri autorizați. Alocarea inițială depinde de cerere, înainte de debutul oficial al tranzacționării.

Investitorii individuali vor concura indirect cu marile fonduri globale pentru acces la aceste acțiuni, ceea ce poate influența cantitatea disponibilă pentru fiecare categorie de cumpărători. În multe cazuri, alocarea finală poate fi mai mică decât cererea inițială.

Chiar și persoanele care nu investesc direct pot fi expuse indirect, dacă dețin fonduri de pensii sau fonduri indexate care includ acțiuni SpaceX în portofoliu. Astfel, evoluția companiei poate influența în mod indirect economiile unor investitori.

Pe piață, compania este evaluată la aproximativ 1,75 trilioane de dolari, o valoare care o plasează peste firme precum Anthropic și OpenAI, dar sub giganți tehnologici precum Alphabet, Apple, Microsoft și Amazon.

Datele financiare arată că SpaceX a înregistrat anul trecut venituri de 18,6 miliarde de dolari, dar și o pierdere netă de 4,9 miliarde de dolari. Documentul IPO menționează explicit că firma are „un istoric de pierderi nete” și că „este posibil să nu atingă profitabilitate în viitor”.

Analizele de piață arată opinii divergente privind sustenabilitatea evaluării actuale. Unele estimări consideră că ritmul de creștere al veniturilor va trebui să se accelereze semnificativ pentru a justifica valoarea companiei.

Michael Hewson de la iForex a descris situația prin afirmația „cifrele sfidează orice credibilitate”, subliniind că investiția este privită de unii analiști drept un pariu pe „capacitatea lui Musk de a realiza” obiectivele anunțate.

În paralel, există îngrijorări legate de costurile ridicate ale dezvoltării în domeniul inteligenței artificiale și de posibilitatea formării unei bule speculative în sector.

Deși structura de acționariat se va modifica, Elon Musk va păstra peste 80% din puterea de vot după listare, ceea ce îi va permite să mențină controlul asupra deciziilor strategice și asupra conducerii companiei.

Această concentrare a votului în mâinile fondatorului ridică întrebări în rândul unor investitori, mai ales în contextul stilului său de management și al implicării în mai multe companii simultan.

Totuși, există și percepția că profilul său public și istoricul de proiecte tehnologice au contribuit decisiv la interesul ridicat pentru ofertă.

În acest context, unele analize arată că interesul pentru IPO este influențat nu doar de performanțele financiare ale companiei, ci și de imaginea și viziunea asociate direct cu Musk, relatează BBC.