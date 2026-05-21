Potrivit documentelor depuse pentru listare, SpaceX urmărește să atragă aproximativ 75 de miliarde de dolari și să atingă o evaluare apropiată de 1.750 de miliarde de dolari. Acțiunile ar urma să fie tranzacționate pe Nasdaq sub simbolul SPCX.

Compania este evaluată în prezent la aproximativ 1.250 de miliarde de dolari, iar participația majoritară deținută de Elon Musk ar avea o valoare estimată de peste 600 de miliarde de dolari. În contextul în care fondatorul Tesla a depășit deja în trecut pragul de 500 de miliarde de dolari avere netă, listarea SpaceX ar putea împinge averea sa totală peste nivelul simbolic de un trilion de dolari.

Operațiunea oferă investitorilor una dintre cele mai detaliate imagini de până acum asupra situației financiare a companiei, care până în prezent a funcționat ca entitate privată.

Documentele financiare arată că Space Exploration Technologies, denumirea oficială a companiei, a generat anul trecut venituri de 18,6 miliarde de dolari.

În același timp însă, compania a raportat o pierdere netă de 4,9 miliarde de dolari. Nici începutul acestui an nu a adus profit. În primele trei luni din 2026, SpaceX a realizat vânzări de 4,7 miliarde de dolari și a înregistrat o pierdere netă de 4,3 miliarde de dolari.

Bilanțul companiei indică active totale de aproximativ 102 miliarde de dolari, reprezentate de rachete, infrastructură, echipamente și alte active tehnologice. În paralel, datoriile au ajuns la 60,5 miliarde de dolari.

Analiștii consideră însă că aceste pierderi nu sunt surprinzătoare pentru o companie care investește masiv în tehnologii spațiale, sisteme de lansare reutilizabile, rețeaua globală Starlink și proiecte de inteligență artificială.

Potrivit lui Ruth Foxe-Blader, partener în cadrul fondului american Citrine Venture Partners, pierderile înregistrate de un proiect de asemenea dimensiuni nu reprezintă un element neobișnuit într-o etapă de dezvoltare accelerată.

Unul dintre elementele importante ale ofertei publice este includerea în grup a platformei X, fostul Twitter, și a companiei de inteligență artificială xAI.

Elon Musk a anunțat că intenționează să integreze dezvoltarea inteligenței artificiale sub umbrela SpaceX, consolidând astfel activitățile tehnologice într-o singură structură.

Documentația depusă la bursă avertizează însă investitorii asupra unor litigii importante aflate în desfășurare. Compania estimează costuri juridice de peste 500 de milioane de dolari generate de mai multe procese.

Printre acestea se numără acțiuni în instanță legate de utilizarea chatbotului Grok, dezvoltat de xAI, acuzații privind crearea unor imagini deepfake, litigii privind drepturile de autor în industria muzicală, încălcări de brevete, probleme legate de securitatea datelor și reclamații privind moderarea conținutului în Uniunea Europeană.

Listarea a adus și o confirmare oficială privind expunerea companiei pe piața criptomonedelor.

Potrivit documentelor depuse, SpaceX deținea la 31 martie un total de 18.712 Bitcoin, evaluate contabil la aproximativ 1,29 miliarde de dolari. La cotațiile actuale, valoarea de piață a acestor active depășește 1,45 miliarde de dolari.

Compania a precizat că utilizează servicii de custodie oferite de terți pentru păstrarea activelor digitale și că intenționează să continue această strategie.

Costul total de achiziție al portofoliului a fost de aproximativ 661 milioane de dolari, ceea ce indică un preț mediu de cumpărare de circa 35.324 de dolari pentru fiecare Bitcoin.

Dezvăluirea confirmă speculațiile existente de mai mulți ani privind deținerile de criptomonede ale SpaceX și completează expunerea deja cunoscută a grupului Tesla pe piața Bitcoin.

Documentele de listare au scos la iveală și detaliile unui acord major semnat recent cu Anthropic, compania care dezvoltă modelul de inteligență artificială Claude.

Potrivit informațiilor prezentate investitorilor, Anthropic va plăti aproximativ 15 miliarde de dolari anual pentru acces la centrele de date utilizate de xAI în sudul Statelor Unite.

Contractul este considerat unul dintre cele mai importante acorduri comerciale din industria inteligenței artificiale și evidențiază cererea uriașă pentru infrastructura necesară dezvoltării modelelor AI de ultimă generație.

În timp ce proiectele de inteligență artificială ale lui Elon Musk au fost însoțite de controverse și litigii, principalele afaceri ale grupului, SpaceX și Starlink, continuă să fie considerate lideri ai pieței la nivel mondial, cu un avantaj semnificativ față de concurență atât în domeniul lansărilor spațiale, cât și al serviciilor de internet prin satelit.