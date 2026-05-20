Industria auto traversează una dintre cele mai importante transformări din ultimele decenii, iar inteligența artificială a devenit elementul central al noii generații de automobile. Dacă în trecut competiția dintre producători se concentra pe motoare, design sau consum, în prezent miza principală este puterea de procesare și capacitatea mașinii de a lua decizii în trafic.

Compania americană Nvidia, cunoscută pentru dezvoltarea de procesoare și cipuri AI, colaborează deja cu mai mulți constructori auto pentru integrarea platformelor de conducere autonomă. Grupul furnizează sisteme dedicate pentru analizarea traficului în timp real, recunoașterea obstacolelor și gestionarea funcțiilor inteligente ale vehiculelor.

Tesla continuă, la rândul său, dezvoltarea propriilor cipuri pentru inteligență artificială și a software-ului Full Self-Driving, considerat unul dintre cele mai ambițioase proiecte din industria auto. Compania lui Elon Musk lucrează la noua generație de procesoare AI6, care ar urma să ofere o putere de calcul mult mai mare pentru viitoarele modele autonome și pentru rețeaua de robo-taxiuri pregătită în Statele Unite.

Tot mai multe companii încearcă să își construiască propriile ecosisteme digitale, în condițiile în care software-ul și inteligența artificială ar putea deveni mai profitabile decât producția efectivă a automobilelor.

Constructorii auto tradiționali accelerează investițiile în tehnologii digitale pentru a face față competiției venite din zona companiilor tech. Mercedes-Benz, BMW, Ford, General Motors, Hyundai sau Stellantis investesc masiv în software, inteligență artificială și securitate cibernetică.

În paralel, producătorii chinezi precum BYD, Nio sau Xpeng dezvoltă propriile sisteme inteligente pentru a reduce dependența de tehnologiile americane și pentru a câștiga teren pe piețele internaționale.

Tot mai multe automobile moderne sunt echipate cu sisteme AI capabile să:

analizeze traficul în timp real;

recunoască pietoni, semne de circulație și obstacole;

efectueze automat parcări;

adapteze viteza și distanța față de alte vehicule;

ofere asistență vocală avansată;

actualizeze software-ul de la distanță.

Principalii jucători din cursa globală pentru automobile AI:

Companie Domeniu principal Proiecte AI dezvoltate Tesla Automobile electrice Full Self-Driving, cipuri AI6, robotaxi Nvidia Cipuri și AI Platforme autonome pentru constructori auto Google Software și AI Integrarea Gemini AI în automobile BYD Automobile electrice Sisteme inteligente și software propriu Rivian Automobile electrice Cipuri și platforme autonome interne Mercedes-Benz Industrie auto premium Asistență autonomă și cockpit digital

Transformarea este alimentată și de creșterea puternică a pieței semiconductorilor auto. Potrivit estimărilor din industrie, automobilele moderne folosesc deja între 1.000 și 3.500 de cipuri electronice, iar numărul acestora crește constant pe măsură ce funcțiile autonome devin mai complexe.

Concurența globală pentru inteligența artificială și semiconductori nu mai vizează doar telefoanele, serverele sau centrele de date. Industria auto a devenit una dintre principalele mize economice și geopolitice dintre Statele Unite și China.

Washingtonul încearcă să limiteze accesul Chinei la tehnologii avansate și cipuri performante, în timp ce Beijingul accelerează dezvoltarea propriilor platforme AI și a producției interne de semiconductori.

În acest context, companiile chineze investesc agresiv în automobile inteligente și în sisteme autonome pentru a reduce dependența de tehnologia occidentală. BYD, Nio și Xpeng au devenit deja competitori importanți pentru constructorii europeni și americani, inclusiv pe segmentul software.

Mai mulți analiști estimează că industria auto va deveni una dintre cele mai importante piețe pentru inteligența artificială în următorii ani, în condițiile în care automobilele autonome și conectate vor necesita putere uriașă de procesare și actualizări permanente de software.

Valoarea investițiilor globale în tehnologiile pentru conducere autonomă și inteligență artificială crește accelerat, iar marile companii încearcă să își securizeze pozițiile înainte ca piața să intre într-o nouă etapă de dezvoltare.

Datele analizate de firmele de cercetare arată că viitoarele automobile vor funcționa tot mai mult pe baza actualizărilor software și a serviciilor digitale. Constructorii auto urmăresc deja dezvoltarea unor modele de business bazate pe abonamente pentru funcții premium, asistență autonomă sau servicii conectate.

Estimările din industrie indică faptul că piața globală a automobilelor autonome ar putea depăși 5.400 de miliarde de dolari până în 2035, în condițiile în care ritmul anual de creștere este estimat la peste 34%. America de Nord domină în prezent acest segment, însă Asia accelerează puternic prin investițiile realizate de companiile chineze și sud-coreene.

În paralel, piața software-ului pentru conducere autonomă se extinde rapid, alimentată de cererea pentru sisteme AI capabile să gestioneze traficul, parcarea automată și funcțiile avansate de asistență pentru șofer. Analiștii estimează că valoarea acestui segment ar putea crește de la aproximativ 3 miliarde de dolari în 2026 la peste 11 miliarde de dolari în următorul deceniu.

Tot mai multe companii încearcă să transforme software-ul într-o sursă constantă de venit. Rivian, de exemplu, a anunțat dezvoltarea unei platforme pe bază de abonament pentru funcțiile autonome, în timp ce Nvidia își extinde parteneriatele cu constructorii auto pentru platformele sale AI dedicate automobilelor inteligente.

Investițiile și proiectele care accelerează piața automobilelor AI:

Companie Investiții / proiecte AI Direcția strategică Nvidia Platforma DRIVE Hyperion Sisteme autonome și AI pentru constructori auto Tesla Cipuri AI6 și robotaxi Conducere autonomă și flotă fără șofer Wayve Finanțare de 1,5 miliarde dolari Software AI pentru robotaxiuri Rivian Platforma Autonomy+ Abonamente pentru funcții autonome Qualcomm Snapdragon Ride Cipuri AI pentru vehicule inteligente BYD Software și sisteme proprii Independență tehnologică și expansiune globală

Pe lângă producătorii auto tradiționali, în cursa pentru automobilele inteligente intră și startup-uri specializate în inteligență artificială și semiconductori. Compania britanică Wayve, susținută financiar de Microsoft, Nvidia, Uber și Mercedes-Benz, a atras recent investiții de aproximativ 1,5 miliarde de dolari pentru extinderea platformelor sale AI dedicate vehiculelor autonome.

Analiștii din industrie avertizează că această transformare schimbă complet structura industriei auto, iar viitorii lideri ai pieței ar putea fi companiile care controlează software-ul și inteligența artificială, nu neapărat constructorii care produc cele mai multe automobile.