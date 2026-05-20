UE și SUA bat palma pentru un nou acord comercial. Compromisul a fost obținut după mai bine de cinci ore de negocieri intense între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană. Miza a fost uriașă: prevenirea introducerii unor noi tarife americane care ar fi afectat masiv exporturile europene.

Acordul, negociat inițial anul trecut la Turnberry, în Scoția, stabilește noi reguli pentru relațiile comerciale dintre cele două mari economii occidentale și încearcă să readucă stabilitatea într-un climat economic deja tensionat la nivel global.

În forma convenită de negociatori, Uniunea Europeană va elimina taxele vamale pentru mai multe categorii de produse industriale și agricole importate din Statele Unite.

În schimb, Washingtonul acceptă să limiteze tarifele aplicate majorității exporturilor europene la maximum 15%, o măsură considerată esențială pentru protejarea companiilor europene din sectoare-cheie precum industria auto, metalurgia și producția industrială.

Negocierile au fost accelerate după ce Donald Trump a amenințat că va introduce tarife de 25% pentru automobilele europene începând cu 4 iulie, dacă Bruxellesul continuă să întârzie ratificarea acordului.

Pentru economia europeană, o asemenea decizie ar fi însemnat pierderi de miliarde de euro și o nouă perioadă de tensiuni comerciale transatlantice.

Deși acordul a fost deblocat, disputa privind taxele americane pentru oțel și aluminiu nu este complet rezolvată, scrie Politico.eu.

Administrația Trump menține în prezent tarife de până la 50% pentru anumite produse europene din aceste industrii, iar numeroși europarlamentari consideră că măsura contrazice spiritul acordului de la Turnberry.

Ca răspuns, Uniunea Europeană a introdus în textul final mai multe clauze de protecție:

Comisia Europeană poate suspenda acordul dacă SUA nu reduc tarifele până la finalul anului 2026;

Bruxellesul va analiza periodic dacă Washingtonul respectă angajamentele asumate;

statele membre pot solicita investigații atunci când importurile afectează grav industriile europene;

acordul poate fi suspendat parțial sau integral dacă apar încălcări majore.

Aceste prevederi au fost incluse pentru a reduce presiunea politică din interiorul Parlamentului European, unde există încă opoziție față de compromis.

Negociatorii europeni au decis ca acordul comercial să includă și o clauză de expirare automată.

Astfel, înțelegerea dintre UE și SUA va înceta în decembrie 2029, la aproape un an după încheierea mandatului actual al lui Donald Trump.

Oficialii europeni susțin că această măsură oferă Uniunii flexibilitate pentru renegocierea relației comerciale cu viitoarea administrație americană și reduce dependența de deciziile politice ale actualei Case Albe.

Unul dintre cele mai controversate subiecte din timpul negocierilor a fost solicitarea Parlamentului European de a introduce o clauză specială privind securitatea teritorială a Uniunii Europene.

Mai mulți eurodeputați au cerut ca acordul să fie anulat automat dacă Statele Unite revin cu amenințări privind Groenlanda, după declarațiile anterioare ale lui Donald Trump despre posibilitatea anexării teritoriului autonom danez.

Totuși, mai multe state membre s-au opus introducerii unor elemente geopolitice într-un acord comercial, iar clauza a fost eliminată din versiunea finală.

Votul decisiv urmează să aibă loc în plenul Parlamentului European, în sesiunea programată între 15 și 18 iunie, la Strasbourg.

Cele mai mari grupuri politice europene sunt împărțite în privința acordului. Conservatorii și popularii europeni susțin că pactul este necesar pentru protejarea economiei continentale și pentru evitarea unui nou război comercial cu Statele Unite.

În schimb, reprezentanți ai stângii și ai liberalilor europeni consideră că Bruxellesul a făcut prea multe concesii administrației Trump și că mecanismele de protecție sunt insuficiente.

O critică majoră vizează faptul că doar Comisia Europeană va decide dacă SUA încalcă acordul și dacă acesta trebuie suspendat.

Relația comercială dintre Uniunea Europeană și Statele Unite este una dintre cele mai importante din lume, cu schimburi economice estimate la aproximativ 1,7 trilioane de euro anual.

Analiștii economici avertizează că un eșec al acordului ar fi avut efecte serioase asupra economiei europene, într-un moment în care continentul se confruntă deja cu încetinirea creșterii economice, volatilitatea pieței energetice și impactul conflictelor internaționale asupra lanțurilor de aprovizionare.

Pentru moment, compromisul obținut la Bruxelles reduce riscul unei escaladări comerciale între UE și SUA, însă tensiunile dintre cele două părți rămân departe de a fi complet rezolvate.