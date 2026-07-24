Tarife noi impuse de SUA. Donald Trump introduce taxe vamale de până la 12,5% pentru Uniunea Europeană, China și alți 58 de parteneri comerciali

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat o nouă rundă de tarife vamale care vizează importurile provenite din 60 de parteneri comerciali ai Statelor Unite, inclusiv Uniunea Europeană și China. Noile taxe, cuprinse între 10% și 12,5%, au intrat în vigoare odată cu expirarea tarifului global temporar de 10% și sunt justificate de Washington prin combaterea importurilor realizate prin muncă forțată.

Statele Unite au introdus, începând de vineri, un nou regim de taxe vamale pentru mărfurile importate din 60 de economii, măsură care afectează inclusiv Uniunea Europeană, China, Japonia, Coreea de Sud și India.

Noile tarife, cuprinse între 10% și 12,5%, înlocuiesc taxa globală temporară de 10% introdusă anterior de administrația Trump și care a expirat după perioada maximă de aplicare permisă de legislația americană.

Potrivit autorităților de la Washington, măsura urmărește să sancționeze statele care nu aplică în mod eficient interdicțiile privind importurile de produse obținute prin muncă forțată.

Noile taxe au fost adoptate în baza Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974 și se aplică pentru aproximativ 99,4% din importurile Statelor Unite. Totuși, există mai multe categorii exceptate de la plata acestor tarife.

Printre produsele scutite se numără petrolul și gazele naturale, îngrășămintele, anumite produse alimentare, aeronavele și componentele acestora, mineralele critice, precum și mărfurile deja supuse altor taxe vamale impuse din motive de securitate națională.

Administrația americană susține că utilizarea Secțiunii 301 oferă o bază juridică mai solidă pentru menținerea tarifelor, după ce Curtea Supremă a SUA a decis, în februarie, că o parte dintre taxele comerciale impuse anterior de Donald Trump nu aveau suport legal în forma în care au fost adoptate.

Reprezentantul comercial al Statelor Unite, Jamieson Greer, a afirmat că măsura are ca obiectiv protejarea drepturilor lucrătorilor și eliminarea avantajelor comerciale obținute prin utilizarea muncii forțate.

„Statele Unite au o interdicție privind importurile realizate prin muncă forțată de aproape un secol și o aplică cu strictețe. A venit timpul ca și partenerii noștri comerciali să facă același lucru. Acțiunea de astăzi începe să corecteze ceea ce reprezintă atât o încălcare a drepturilor omului, cât și o practică comercială care distorsionează concurența, în beneficiul lucrătorilor din întreaga lume.”

Oficialul american a precizat anterior că statele care au încheiat acorduri comerciale cu Washingtonul și beneficiază de plafoane negociate pentru tarife nu vor depăși aceste limite prin aplicarea noilor taxe.

Decizia administrației Trump a provocat reacții imediate din partea mai multor parteneri comerciali.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că Uniunea Europeană consideră noile tarife nejustificate și respinge argumentele invocate de Washington.

„Dacă comparați legislația noastră privind munca cu cea a Statelor Unite, noi avem concedii plătite, avem condiții foarte bune de muncă pentru angajați, așa că argumentația nu are fundament”, a declarat Kallas.

Brazilia și Australia au calificat măsura drept arbitrară și nejustificată și au anunțat că vor încerca eliminarea tarifelor prin dialog și prin mecanismele internaționale de soluționare a disputelor comerciale.

În schimb, Canada a adoptat un ton mai rezervat și a transmis că va continua negocierile cu Statele Unite pentru găsirea unei soluții în privința noilor măsuri comerciale.

Noile taxe vor afecta majoritatea importurilor americane, însă autoritățile de la Washington susțin că obiectivul principal este consolidarea controalelor împotriva produselor realizate prin muncă forțată și crearea unor condiții de concurență considerate echitabile pentru producătorii americani.