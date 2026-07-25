Bilete de tratament 2026. Casa de Pensii începe distribuirea pentru seria din august. Cine le poate ridica și care este termenul-limită

Casa Județeană de Pensii Bihor a anunțat începerea distribuirii biletelor de tratament balnear aferente seriei a 7-a din acest an, destinată persoanelor care vor începe sejurul în stațiunile balneare de la 1 august 2026. Pentru această serie au fost repartizate 92 de bilete, iar beneficiarii trebuie să le ridice până la data de 27 iulie. Instituția precizează, totodată, condițiile speciale aplicabile persoanelor cu dizabilități și modul în care pot fi eliberate documentele.

Casa Județeană de Pensii Bihor a anunțat că a început procesul de distribuire a biletelor de tratament balnear pentru seria a 7-a, aferentă sejururilor care încep la data de 1 august 2026.

Pentru această serie, instituția a primit un total de 92 de bilete, repartizate în mai multe stațiuni balneare din țară.

Cele mai multe locuri sunt disponibile în stațiunea Băile 1 Mai, unde au fost repartizate 48 de bilete. Alte bilete sunt disponibile în stațiunile Moneasa, Covasna, Sângeorz-Băi, Ocna Șugatag, Sovata, Băile Herculane, Mangalia, Neptun, Geoagiu Băi și Turda.

Potrivit Casei Județene de Pensii Bihor, cele 92 de bilete sunt distribuite astfel:

Băile 1 Mai – 48 bilete;

Moneasa – 14 bilete;

Covasna – 8 bilete;

Sângeorz Băi – 6 bilete;

Ocna Șugatag – 4 bilete;

Sovata – 2 bilete;

Băile Herculane – 2 bilete;

Geoagiu Băi – 2 bilete;

Mangalia – 2 bilete;

Neptun – 2 bilete;

Turda – 2 bilete.

Beneficiarii care au depus cereri pot verifica dacă acestea au fost aprobate consultând listele publicate de Casa Județeană de Pensii Bihor.

Instituția precizează că biletele pot fi ridicate de la sediul Casei Județene de Pensii Bihor, după următorul program:

luni – joi: între orele 08:00 și 14:00;

vineri: între orele 08:00 și 12:00.

Persoanele care au primit repartiție trebuie să ridice biletele cel târziu până la data de 27 iulie 2026.

Biletele care nu vor fi valorificate până la această dată vor fi redistribuite începând cu 28 iulie 2026, de la ora 08:00, către alte persoane îndreptățite.

Reguli speciale pentru persoanele cu handicap grav și pensionarii de invaliditate gradul I

Casa Județeană de Pensii reamintește că persoanele încadrate în grad de handicap grav, care beneficiază de asistent personal sau au optat pentru indemnizația lunară pentru însoțitor, precum și pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizație de însoțitor, pot beneficia de bilete de tratament balnear doar dacă sunt însoțiți.

De asemenea, însoțitorii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de articolul 109 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Există însă și o excepție. Persoanele din aceste categorii pot merge la tratament fără însoțitor dacă depun o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că se pot descurca singure pe perioada sejurului. Casa de Pensii subliniază că această posibilitate ține cont și de faptul că bazele de tratament funcționează în regim hotelier și nu în regim de spitalizare.

Cum se eliberează biletele de tratament

Casa Județeană de Pensii Bihor precizează că biletele de tratament sunt eliberate exclusiv titularului, pe baza actului de identitate.

Ridicarea documentelor de către o altă persoană este posibilă doar în baza unei procuri speciale autentificate la notar, din care să reiasă în mod expres mandatul pentru ridicarea biletului de tratament.

Instituția recomandă beneficiarilor să respecte termenele anunțate, astfel încât biletele repartizate să poată fi valorificate în perioada stabilită, iar locurile rămase disponibile să fie redistribuite în timp util altor solicitanți.