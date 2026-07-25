Se schimbă regulile pentru apelurile de marketing. O țară din Europa interzice telefoanele fără acordul consumatorului

Franța introduce una dintre cele mai stricte reguli din Europa împotriva apelurilor comerciale nesolicitate. Începând din luna august, firmele de telemarketing nu vor mai avea voie să contacteze consumatorii dacă nu au obținut în prealabil acordul explicit al acestora. Noua măsură elimină actualul sistem de înscriere pe lista Bloctel și transferă responsabilitatea către companii, care vor trebui să demonstreze că au primit consimțământul persoanei apelate.

Un decret publicat sâmbătă de autoritățile franceze schimbă radical modul în care companiile pot desfășura campaniile de telemarketing. Noile reguli vor intra în vigoare începând cu data de 11 august și prevăd că nicio companie nu va mai putea contacta telefonic un potențial client fără consimțământul informat al acestuia.

Practic, sistemul actual, bazat pe înscrierea voluntară a persoanelor pe lista Bloctel pentru a evita apelurile comerciale, va fi eliminat și înlocuit cu obligația firmelor de a obține în prealabil acordul consumatorului.

Potrivit decretului, consimțământul este „înțeles ca o exprimare de voință liberă, specifică, informată, lipsită de ambiguitate și revocabilă”.

Noua legislație stabilește în detaliu modul în care firmele trebuie să solicite acordul consumatorilor.

Cererea de consimțământ trebuie să fie „clară și ușor de înțeles”. Totodată, aceasta trebuie să conțină identitatea companiei care solicită acordul, scopul pentru care persoana va putea fi contactată și perioada de valabilitate a consimțământului.

Legea stabilește că această perioadă „nu poate depăși un an de la data obținerii consimțământului”.

În plus, documentul prin care este solicitat acordul trebuie să informeze clar consumatorul că își poate retrage acceptul în orice moment.

Autoritățile franceze precizează și că simpla includere a unei clauze într-un contract sau într-un document nu este suficientă pentru a considera că persoana și-a exprimat acordul.

De asemenea, decretul stabilește că acesta „nu poate fi supus unei reînnoiri tacite”.

Un alt element important al noilor reguli este dreptul consumatorilor de a renunța oricând la acordul oferit pentru apelurile comerciale.

Potrivit decretului, se „permite consumatorului să își retragă consimțământul pentru marketingul telefonic în orice moment. Vor fi utilizate proceduri care nu sunt mai complexe decât cele utilizate pentru obținerea acestuia. Această retragere poate fi exprimată verbal”.

Există însă și o excepție prevăzută de lege. Decretul arată că „consumatorul poate fi contactat, la cererea sa expresă, de către un profesionist cu privire la produse și servicii legate de renovări eficiente energetic și adaptarea locuințelor pentru persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități. Condiția este ca un apel telefonic să fie efectuat într-un interval de timp scurt”.

Noua reglementare vine după ce Parlamentul Franței a aprobat, în mai 2025, interzicerea apelurilor comerciale nesolicitate, în urma unor dezbateri care au avut loc în ambele camere legislative.

Schimbarea a fost motivată și de nemulțumirea tot mai mare a populației față de apelurile de marketing. Potrivit unui sondaj realizat în octombrie 2024, 97% dintre francezi au declarat că sunt deranjați de apelurile de telemarketing.

Parlamentarii au apreciat că sistemul Bloctel, care obliga consumatorii să se înscrie pe o listă specială pentru a evita astfel de apeluri, nu și-a atins obiectivul și s-a dovedit ineficient. În consecință, noul mecanism mută responsabilitatea asupra companiilor, care vor trebui să demonstreze că dețin acordul explicit al persoanelor înainte de a le contacta telefonic.