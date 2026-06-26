Interdicție la alcool. Canicula extremă schimbă regulile într-o mare capitală europeană. Decizia care îi vizează pe toți locuitorii și turiștii

Valul de căldură care afectează o mare parte a Europei determină autoritățile franceze să adopte măsuri excepționale pentru protejarea populației și reducerea presiunii asupra sistemului medical. La Paris, consumul de alcool în spațiile publice va fi interzis începând de vineri, după ce spitalele din capitală și din zonele limitrofe au ajuns aproape de capacitatea maximă, iar numărul intervențiilor de urgență a crescut puternic.

Decizia vine în contextul în care Franța se confruntă cu temperaturi extrem de ridicate, iar autoritățile avertizează că efectele caniculei se resimt tot mai puternic asupra sănătății populației, în special în cazul persoanelor vârstnice, al copiilor și al celor cu afecțiuni cronice.

Prefectul poliției din Paris, Patrice Faure, a explicat că măsurile au fost adoptate deoarece unitățile medicale se confruntă cu un aflux tot mai mare de pacienți.

„Ajungem la un punct de saturație în ceea ce privește unitățile spitalicești”, a declarat acesta.

Oficialul francez a precizat că situația continuă să se deterioreze, pe fondul temperaturilor foarte ridicate.

„Numărul spitalizărilor continuă să crească”, a spus Faure.

În acest context, autoritățile încearcă să limiteze orice factor care ar putea contribui la creșterea numărului de intervenții medicale.

„Trebuie să mă asigur că presiunea scade”, a adăugat prefectul poliției din Paris.

În baza unui ordin publicat joi, consumul de alcool în spațiile publice va fi interzis în anumite intervale orare pe parcursul weekendului.

Concret, interdicția se aplică:

între vineri, ora 12:00, și sâmbătă, ora 07:00;

între sâmbătă, ora 12:00, și duminică, ora 07:00.

Măsura vizează consumul de băuturi alcoolice pe străzi, în piețe, parcuri și în alte spații publice din Paris.

Autoritățile au precizat însă că restricțiile nu afectează terasele și localurile autorizate.

„Această interdicție nu se aplică zonelor publice ocupate în mod normal de restaurante și baruri care dețin autorizațiile necesare”, a transmis Prefectura Poliției din Paris.

Pe lângă interzicerea consumului de alcool în spațiile publice, autoritățile franceze au decis și limitarea vânzării băuturilor alcoolice la pachet.

Astfel, magazinele nu vor putea comercializa alcool pentru consum în afara localului:

vineri, începând cu ora 18:00 și până sâmbătă dimineața;

sâmbătă, de la ora 18:00 până duminică la ora 07:00.

Măsura se aplică inclusiv magazinelor specializate în comercializarea băuturilor alcoolice.

„Această interdicție se aplică și magazinelor de vânzare cu amănuntul care vând exclusiv astfel de băuturi”, se arată în decretul autorităților.

Autoritățile franceze spun că efectele valului de căldură sunt deja vizibile în activitatea serviciilor de urgență.

Potrivit prefectului Patrice Faure, pompierii din Paris au intervenit joi în peste 2.500 de situații, aproximativ dublu față de o zi obișnuită.

Creșterea solicitărilor este pusă pe seama temperaturilor extreme, care favorizează cazurile de deshidratare, insolație, probleme cardiovasculare și alte urgențe medicale.

Franța este una dintre țările europene afectate de temperaturile record din această perioadă. Mai multe state au emis avertizări de caniculă, iar autoritățile au fost nevoite să adopte măsuri speciale pentru protejarea populației.

În ultimele zile, temperaturile foarte ridicate au dus la închiderea unor școli, restricții în transportul public și recomandări privind limitarea deplasărilor în orele de vârf.

Meteorologii avertizează că astfel de episoade extreme vor deveni tot mai frecvente și mai intense pe fondul schimbărilor climatice, iar sistemele sanitare din multe state europene sunt deja supuse unei presiuni considerabile în perioadele de caniculă.

Prin restricțiile introduse la Paris, autoritățile franceze încearcă să reducă numărul incidentelor care pot necesita intervenții medicale și să evite suprasolicitarea spitalelor într-un moment în care acestea funcționează aproape de limita capacității.