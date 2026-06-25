Parisul aproape blocat din cauza caniculei: noi măsuri de urgență luate de autorități

Primarul Parisului i-a îndemnat pe locuitorii orașului să își reducă ritmul activităților joi, pe fondul unui val de căldură sever care continuă să afecteze mari regiuni din Europa de Vest. Fenomenul a provocat decese, pene de curent și închiderea mai multor școli și obiective culturale. Situația este monitorizată atent de autorități, iar recomandările vizează limitarea expunerii la temperaturile extreme.

Emmanuel Grégoire a atras atenția că profilul persoanelor afectate de probleme de sănătate nu corespunde în totalitate tiparului obișnuit al grupurilor vulnerabile. El a subliniat că persoane active, aparent sănătoase, ignoră adesea riscurile reale ale caniculei și își continuă rutina zilnică fără precauții suplimentare.

În același timp, autoritățile au transmis apeluri repetate pentru protecție și reducerea activităților în aer liber. Pe fondul temperaturilor extreme, Parisul a înregistrat miercuri un record de iunie, cu 40,9 grade Celsius, în timp ce sudul Angliei și Țara Galilor au raportat valori apropiate de maxime istorice, cu vârfuri de aproximativ 37 de grade Celsius.

În Franța, valul de căldură a fost asociat cu zeci de cazuri grave, inclusiv decese prin înec, în timp ce populația a încercat să se răcorească în condiții de risc crescut.

Guvernul francez a activat cel mai înalt nivel de mobilizare al serviciilor de sănătate, ceea ce permite anularea intervențiilor neurgente pentru a prioritiza cazurile generate de caniculă.

Măsura vine în contextul experienței din 2003, când un val de căldură a dus la aproximativ 15.000 de decese suplimentare, cu impact major asupra persoanelor vârstnice.

Autoritățile au raportat cel puțin 48 de decese prin înec de la începutul episodului canicular, în timp ce doi copii mici au murit după ce au fost lăsați într-un autovehicul expus la temperaturi extreme. Situația a determinat intensificarea avertismentelor publice privind riscurile expunerii la soare și la temperaturi ridicate.

În Italia, ministrul Sănătății Orazio Schillaci a convocat o reuniune dedicată evaluării riscurilor, după ce presa locală a relatat mai multe decese asociate căldurii. Printre victime s-au numărat fermieri, muncitori din mediul urban și o persoană fără adăpost, incidentele fiind raportate în mai multe regiuni ale țării.

Autoritățile europene analizează în paralel modul în care infrastructura urbană și serviciile publice pot răspunde mai eficient unor episoade de temperaturi extreme tot mai frecvente. În acest context, specialiștii atrag atenția că lipsa aerului condiționat în multe locuințe și instituții amplifică disconfortul și riscurile pentru sănătate.

Ministrul Educației din Franța a anunțat că mii de unități școlare au fost închise sau au trecut la programe adaptate, din cauza temperaturilor ridicate din sălile de clasă. Măsuri similare au fost raportate și în alte state europene, unde infrastructura școlară nu permite răcirea eficientă a spațiilor.

În Londra, peste 1.000 de școli au fost parțial închise, iar mai multe obiective turistice, inclusiv Tower Bridge și ceremonii oficiale de la Palatul Buckingham, și-au suspendat activitatea. Rețelele de transport feroviar au funcționat cu restricții, iar operatorii au recomandat doar deplasările strict necesare.

Serviciile meteorologice franceze indică o ameliorare treptată a condițiilor începând de vineri, însă în Germania, Austria și Italia sunt așteptate în continuare temperaturi ridicate în weekend. În Germania, autoritățile au emis avertizări de caniculă extremă, cu valori ce ar putea depăși 40 de grade Celsius.

În Austria, inclusiv în zona Vienei, a fost emis un nivel de alertă roșie, în timp ce organizatorii unor evenimente sportive au introdus măsuri speciale de protecție împotriva căldurii. Printre acestea se numără și ajustări tehnice în competițiile internaționale, unde echipele sunt obligate să ia măsuri suplimentare pentru siguranța participanților.

Potrivit datelor climatologice, aceste episoade sunt influențate de schimbările climatice, care pot intensifica atât valurile de căldură, cât și fenomenele meteorologice extreme asociate.