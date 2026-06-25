Recomandările ANSVSA pentru zilele caniculare. Greșelile care pot compromite siguranța alimentelor

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atrage atenția asupra importanței respectării regulilor de păstrare și preparare a alimentelor în perioadele caniculare. Reprezentanții instituției recomandă consumatorilor să acorde o atenție sporită atât condițiilor de depozitare a produselor alimentare, cât și locurilor din care acestea sunt achiziționate.

Potrivit ANSVSA, produsele alimentare trebuie cumpărate exclusiv din unități înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. Aceste spații oferă garanția că produsele sunt comercializate în condiții adecvate de igienă și temperatură, reducând riscul apariției unor probleme care pot afecta sănătatea consumatorilor.

Instituția recomandă ca alimentele de origine animală să fie introduse în frigider cât mai rapid după achiziționare. Carnea refrigerată, laptele, produsele lactate și ouăle trebuie păstrate la temperaturi de refrigerare, de preferat între 0 și 4 grade Celsius, separat, în funcție de categoria din care fac parte.

În cazul produselor congelate, autoritatea precizează că acestea trebuie menținute la temperaturi cât mai scăzute, sub -12 grade Celsius. Totodată, alimentele trebuie ambalate separat în frigider și depozitate conform indicațiilor înscrise pe etichetele producătorilor.

ANSVSA mai recomandă păstrarea preparatelor gătite în recipiente curate și acoperite, pentru a evita contaminarea acestora. De asemenea, consumatorii sunt sfătuiți să evite întreruperea lanțului frigorific pe durata transportului alimentelor de la magazin până la domiciliu.

O altă măsură importantă vizează evitarea recongelării produselor care au fost deja decongelate. În același timp, alimentele alterate trebuie eliminate imediat, deoarece pot reprezenta o sursă de contaminare pentru celelalte produse depozitate.

Instituția recomandă verificarea atentă a integrității ambalajelor și a termenului de valabilitate înainte de cumpărarea și consumul produselor alimentare. Fructele și legumele trebuie spălate înainte de depozitare și consum, pentru reducerea riscului de contaminare.

Totodată, spălarea mâinilor înainte de manipularea alimentelor și după contactul cu produse crude rămâne o măsură esențială pentru prevenirea transmiterii microorganismelor. ANSVSA subliniază și necesitatea păstrării separate a alimentelor crude față de cele gata pentru consum, pentru a preveni contaminarea încrucișată.

Autoritatea anunță că Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din fiecare județ vor intensifica activitățile de control în această perioadă. Verificările vor urmări respectarea normelor privind manipularea, depozitarea și comercializarea produselor alimentare.

Printre aspectele vizate se numără evitarea expunerii la vânzare a produselor de origine animală în spații care nu asigură temperaturi corespunzătoare și condiții adecvate de igienă. Inspectorii vor verifica și modul de manipulare, depozitare și transport al produselor de origine animală în unitățile autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar.

O atenție specială va fi acordată produselor perisabile, precum carnea preparată, carnea tocată, peștele, ouăle, laptele și produsele lactate. De asemenea, autoritățile vor dispune confiscarea, denaturarea și distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe durata transportului, distribuției, depozitării ori comercializării.

ANSVSA precizează că va fi interzis transportul produselor alimentare atunci când nu sunt respectate temperaturile necesare menținerii lanțului frigorific. Totodată, nu va fi permisă comercializarea și introducerea în consum a cărnurilor care nu au fost inspectate, marcate și certificate sanitar-veterinar, conform prevederilor legale în vigoare.

Astfel, consumatorilor li se recomandă:

să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spaţii înregistrate ori autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care oferă garanţia comercializării unor produse sigure, depozitate şi manipulate în condiţii corespunzătoare de temperatură şi igienă;

să introducă în frigider, cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală;

să păstreze carnea refrigerată, laptele, produsele lactate şi ouăle la temperaturi de refrigerare, de preferinţă între 0°C şi +4°C, separat, în funcţie de categoria de produs;

să păstreze carnea congelată la temperaturi cât mai scăzute, respectiv sub -12°C;

să ambaleze separat alimentele depozitate în frigider şi să respecte temperaturile de păstrare indicate pe ambalaj;

să păstreze alimentele gătite în recipiente curate, acoperite;

să evite întreruperea lanţului frigorific în timpul transportului alimentelor de la magazin la domiciliu;

să nu recongeleze produsele care au fost decongelate;

să îndepărteze alimentele alterate, care pot constitui o sursă de contaminare pentru celelalte produse;

să verifice integritatea ambalajelor şi termenul de valabilitate al produselor alimentare înainte de cumpărare şi consum;

să spele bine fructele şi legumele înainte de depozitare şi consum;

să se spele pe mâini înainte de manipularea alimentelor şi după contactul cu produse crude;

să păstreze separat alimentele crude de cele gata pentru consum, pentru a preveni contaminarea încrucişată.

Cetățenii pot sesiza nereguli din domeniul siguranţei alimentelor apelând gratuit, din orice reţea de telefonie, numărul de telefon al Call Center-ului ANSVSA: 0800 826 787.