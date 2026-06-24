Reguli noi pentru colectarea deșeurilor în Centrul Vechi, program și obligații pentru comercianți
. Sursa foto: Primăria Capșitalei/Facebook
Primăria Municipiului București a transmis detalii despre un nou regulament aflat în consultare publică privind salubrizarea și igienizarea din Centrul Istoric București, care aduce schimbări importante în modul de colectare a deșeurilor, curățenie și responsabilitățile comercianților și locuitorilor.
Noi măsuri în Centrul Vechi: reguli stricte pentru comercianți și locuitori
Regulamentul propune introducerea colectării selective pe șase fracții, într-un program strict și cu intervale orare fixe. Scopul declarat este creșterea eficienței salubrizării și reducerea abandonului de deșeuri pe domeniul public.
Colectarea ar urma să se facă astfel:
- Luni, miercuri și vineri: hârtie și carton, textile
- Marți, joi și sâmbătă: plastic și aluminiu, sticlă, deșeuri periculoase
- Zilnic: deșeuri biodegradabile și alimentare
În plus, coșurile stradale ar urma să fie golite zilnic, iar spălarea zonelor publice să fie realizată cel puțin o dată pe săptămână.
Program fix de ridicare și restricții de acces
Ridicarea deșeurilor ar urma să se facă exclusiv între orele 06:00 și 10:00, pe baza unui program prestabilit. În zonă vor avea acces doar utilaje mici, de maximum 3,5 tone, marcate corespunzător în funcție de tipul de deșeu colectat.
Aceste măsuri sunt gândite pentru a reduce aglomerația, disconfortul și impactul asupra activităților comerciale din zona istorică.
Saci cu QR code și trasabilitate digitală: Una dintre cele mai importante schimbări propuse este utilizarea exclusivă a sacilor inscripționați cu coduri QR sau coduri de bare, achiziționați de la operatorii de salubritate.
Acest sistem ar permite identificarea rapidă a generatorilor de deșeuri, având ca obiectiv descurajarea abandonului necontrolat pe domeniul public. Persoanele fizice ar putea folosi atât saci speciali, cât și europubele inscripționate pe fracții de deșeu.
Obligații suplimentare pentru comercianți și locuitori
Regulamentul aduce responsabilități extinse pentru operatorii economici din zonă, inclusiv:
- curățarea zilnică a teraselor, în același interval de colectare (06:00–10:00)
- spălarea săptămânală a vitrinelor și mobilierului
- eliminarea afișelor ilegale
- colectarea și predarea uleiului uzat către operatori autorizați
Curățenia străzilor și trotuarelor ar urma să fie realizată zilnic, în condiții meteo favorabile (temperaturi peste 7°C), în intervalul 08:00–10:00.
Amenzi pentru nerespectarea regulilor
Nerespectarea prevederilor din regulament poate atrage sancțiuni semnificative:
- între 1.000 și 10.000 de lei pentru persoane fizice
- între 4.000 și 10.000 de lei pentru persoane juridice
Autoritățile precizează că regulamentul se află în fază de consultare publică și poate suferi modificări înainte de adoptarea finală. Scopul declarat este îmbunătățirea curățeniei și a gestionării deșeurilor într-una dintre cele mai aglomerate și vizitate zone ale Capitalei.
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