Se colectează gratuit aparatele electrice vechi. Electrocasnicele mari sunt ridicate de acasă în maximum 24 de ore

Locuitorii din Sectorul 6 pot preda gratuit aparatele electrice și electronice vechi, în cadrul programului permanent derulat de Primăria Sectorului 6. Electrocasnicele sunt colectate prin ridicare de la domiciliu sau prin intermediul celor 12 centre deschise non-stop.

Reprezentanții Primăria Sectorului 6 au anunțat că locuitorii pot preda gratuit aparatele electrice și electronice pe care nu le mai folosesc, subliniind că acestea nu trebuie abandonate lângă ghenele de gunoi. Potrivit instituției, frigiderele, mașinile de spălat, aragazele, fiarele de călcat, mixerele și alte echipamente electrice pot fi colectate în mod corect, simplu și gratuit.

Pentru electrocasnicele de mari dimensiuni, cetățenii pot solicita ridicarea de la domiciliu la numerele de telefon 021 431 91 17, 0757 024 222 și 0773 848 145. Reprezentanții Primăriei Sectorului 6 au precizat că echipajele de colectare ajung la adresa indicată în cel mult 24 de ore de la solicitare.

În ceea ce privește aparatele de mici dimensiuni, autoritățile au informat că în Sectorul 6 funcționează 12 centre de colectare deschise permanent. Acestea sunt amplasate la intersecțiile Poarta Sărutului – Valea Ialomiței, Pasărea în Văzduh – Pupăza cu Moț, Fabricii – Apeductului, Valea Argeșului – Valea Oltului, Liniei – Timonierului și Drumul Taberei – Târgu Neamț, precum și pe Bd. 1 Mai nr. 49, Calea Giulești nr. 252, Bd. Timișoara nr. 35, în Piața Crângași, pe Str. Performanței nr. 45 și pe Str. Apusului nr. 11.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 6 au reiterat că deșeurile electrice și electronice nu trebuie abandonate la platformele de colectare a gunoiului, deoarece, predate prin canalele corespunzătoare, acestea pot fi reciclate și valorificate.

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) este organizată diferit în fiecare sector al Capitalei, însă, în toate cazurile, locuitorii au la dispoziție servicii gratuite pentru predarea aparatelor vechi.

În Sectorul 1, serviciile de salubritate sunt asigurate de Compania Romprest Service S.A. Locuitorii pot solicita gratuit ridicarea electrocasnicelor voluminoase direct de la domiciliu, prin programare telefonică la dispeceratul operatorului. În plus, Primăria Sectorului 1 organizează periodic campanii speciale de colectare, de regulă în weekend, când autovehiculele dedicate circulă pe trasee stabilite, iar cetățenii pot scoate aparatele vechi în fața locuinței sau a blocului pentru a fi preluate.

În Sectorul 2, colectarea este realizată de Supercom S.A. Ridicarea de la domiciliu se face pe bază de programare, stabilită prin intermediul dispeceratului companiei. Autoritățile atrag atenția că aparatele electrice și electronice nu trebuie abandonate lângă platformele de colectare a deșeurilor menajere. De asemenea, sectorul colaborează cu organizații de mediu pentru amenajarea unor puncte temporare de colectare în piețe și intersecții importante, în cadrul campaniilor organizate periodic.

În Sectorul 3, serviciile sunt gestionate de Direcția Generală de Salubritate. Locuitorii pot solicita ridicarea gratuită a aparatelor voluminoase de la domiciliu prin programare la numerele de contact ale instituției. Totodată, aceștia au posibilitatea să predea personal și gratuit echipamentele electrice vechi și alte deșeuri voluminoase la centrul permanent de colectare de pe Drumul Lunca Visagului.

În Sectorul 4, activitatea este coordonată de Direcția de Salubritate Sector 4 și Totul Verde S.A. Solicitările pentru ridicarea electrocasnicelor se fac prin intermediul Call Center-ului unic al Primăriei Sectorului 4, iar serviciul este gratuit. În perioadele dedicate curățeniei generale, autoritățile amplasează în cartiere containere de mari dimensiuni pentru colectarea deșeurilor voluminoase și a echipamentelor electrice și electronice.

În Sectorul 5, colectarea este realizată de Salubrizare Sector 5 S.A. Ridicarea de la domiciliu se face în urma unei programări telefonice la operatorul local. Autoritățile recomandă ca aparatele să fie scoase din locuință și amplasate în fața porții sau lângă platforma de colectare cu cel mult o oră înainte de sosirea echipajului, pentru a evita sancțiunile aplicate de poliția locală.