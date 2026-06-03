Dispar ghenele din blocuri. Primăria Capitalei pregătește noi reguli pentru colectarea deșeurilor

Locuitorii Capitalei ar putea vedea în următorii ani unele dintre cele mai importante schimbări din ultimele decenii în ceea ce privește colectarea deșeurilor și salubrizarea orașului. O strategie pusă în dezbatere publică de Primăria Municipiului București prevede închiderea ghenelor din blocuri, extinderea colectării separate a deșeurilor și modernizarea echipamentelor utilizate pentru curățenia stradală.

Documentul stabilește direcțiile de dezvoltare ale serviciului de salubrizare până în anul 2033 și include o serie de măsuri care ar urma să fie implementate atât de operatorii de salubrizare, cât și de primăriile de sector și asociațiile de proprietari.

Una dintre cele mai importante măsuri propuse este închiderea tubulaturilor de deșeuri din blocurile de locuințe.

Potrivit strategiei, aceste spații ar urma să fie transformate în puncte pentru colectarea separată a deșeurilor. Implementarea măsurii ar reveni primăriilor de sector și asociațiilor de proprietari.

Calendarul propus este unul etapizat. În primul an de la aprobarea strategiei ar urma să fie închise 30% dintre ghene, după doi ani procentul ar trebui să ajungă la 60%, iar după trei ani toate ghenele din blocurile vizate ar urma să fie eliminate.

Măsura este parte a obiectivului de creștere a gradului de colectare separată și reciclare a deșeurilor municipale.

Strategia prevede și modificări importante privind programul de colectare a deșeurilor.

Operatorii de salubrizare nu vor mai putea desfășura activități de colectare între orele 06:00 și 10:00, respectiv între 15:30 și 19:00, pe arterele pe care circulă mijloacele de transport public. Măsura ar urma să fie aplicată în termen de șase luni de la aprobarea documentului.

În același timp, cel puțin 30% din colectarea deșeurilor menajere ar urma să fie realizată pe timpul nopții, în intervalul 22:00 – 06:00.

Autorii strategiei consideră că această reorganizare ar putea reduce impactul activităților de salubrizare asupra traficului rutier din București.

Documentul propune modernizarea activităților de curățenie stradală și reducerea cantității de praf ridicată în aer în timpul operațiunilor de salubrizare.

Astfel, măturile și periile manuale ar urma să fie înlocuite gradual cu aspiratoare stradale dotate cu filtre HEPA. Obiectivul este ca până în perioada 2026-2028 cel puțin 75% dintre operațiunile de curățenie să utilizeze astfel de echipamente, iar până în 2030 procentul să ajungă la minimum 90%.

De asemenea, strategia prevede eliminarea completă a suflantelor până în anul 2028 și înlocuirea acestora cu echipamente de aspirație.

Printre măsurile suplimentare se numără extinderea spălării trotuarelor, curățarea rigolelor și a mobilierului stradal cu echipamente sub presiune, precum și înlocuirea stropirii stradale clasice cu spălarea efectivă a carosabilului.

Operatorii de salubrizare vor trebui să introducă treptat vehicule electrice sau alimentate cu combustibili alternativi.

Strategia stabilește ca minimum 10% din flota utilizată pentru salubrizare să fie formată din astfel de vehicule până în 2027, iar procentul să ajungă la cel puțin 30% până în anul 2030.

Aceeași abordare este prevăzută și pentru automăturătorile utilizate la curățarea străzilor.

Autorii documentului susțin că măsurile contribuie atât la reducerea poluării, cât și la modernizarea serviciilor publice din Capitală.

Primăriile de sector ar urma să implementeze sisteme extinse de colectare separată pentru hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodeșeuri, textile, deșeuri menajere periculoase și ulei alimentar uzat.

Tot sectoarele vor trebui să introducă sistemul „plătește cât arunci” pentru deșeurile reziduale și să includă în contractele de salubrizare toate fracțiile care necesită colectare separată.

Strategia prevede și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru tratarea și sortarea deșeurilor, inclusiv pentru gestionarea deșeurilor textile și a echipamentelor electrice și electronice.

Documentul prevede înființarea a cel puțin unui centru de aport voluntar la nivelul Capitalei și a câte unui centru de colectare pentru deșeuri electrice și electronice în fiecare sector.

În paralel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale București va trebui să dezvolte capacități de tratare biologică, mecano-biologică și de eliminare a deșeurilor.

Strategia include și realizarea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor, care să cuprindă facilități de tratare mecanică, digestie anaerobă cu producere de energie și compostare în sistem închis.

Autorii documentului consideră că aceste investiții sunt necesare pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor și pentru atingerea țintelor de reciclare și valorificare asumate de România la nivel european.