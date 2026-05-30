Arderea deșeurilor în Europa în 2026. Reguli și sancțiuni UE. Ce spune legea din România

Arderea deșeurilor este interzisă sau strict reglementată în majoritatea statelor europene, în cadrul unui sistem legislativ unitar orientat spre economia circulară și reducerea poluării. Legile de mediu impun sancțiuni severe pentru arderea, abandonarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, indiferent dacă este vorba despre deșeuri menajere, plastice sau resturi vegetale.

În 2026, România aplică un cadru legislativ mult mai strict privind gestionarea deșeurilor, în linie cu cerințele europene de mediu. Noile reglementări, consolidate prin Legea nr. 26/2026, întăresc obligațiile cetățenilor și firmelor și introduc sancțiuni semnificative pentru eliminarea neconformă a deșeurilor.

Scopul principal al acestor măsuri este reducerea poluării aerului, solului și apelor și prevenirea practicilor ilegale precum arderea sau abandonarea deșeurilor.

Una dintre cele mai importante prevederi legale este interdicția totală a arderii deșeurilor în spații deschise.

Această interdicție se aplică în orice context:

în curți sau grădini personale

pe terenuri agricole

pe câmpuri sau zone neamenajate

pentru deșeuri menajere sau vegetale amestecate cu alte materiale

Dacă arderea generează un impact semnificativ asupra mediului sau sănătății publice, fapta poate fi încadrată ca infracțiune.

Legislația nu se limitează doar la ardere. Sunt interzise și alte forme de eliminare necorespunzătoare:

îngroparea deșeurilor în sol

abandonarea deșeurilor în spații neautorizate

ascunderea sau depozitarea ilegală

eliminarea fără operator autorizat

Aceste practici contribuie la contaminarea solului și a apelor subterane și sunt tratate ca fapte grave.

Regimul sancționator din domeniul protecției mediului este unul dintre cele mai severe aplicate în prezent, fiind construit pe ideea de descurajare fermă a oricărei forme de poluare ilegală. În situațiile în care faptele au un impact semnificativ asupra mediului, sănătății populației sau siguranței vieții, acestea sunt încadrate ca infracțiuni și atrag răspunderea penală, cu pedepse care pot ajunge la închisoare de la 1 la 5 ani. În cazurile în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru încadrarea penală, dar există totuși încălcări ale legislației de mediu, se aplică sancțiuni contravenționale, constând în amenzi cuprinse între 30.000 și 45.000 de lei pentru persoanele fizice. Acest cadru legal reflectă o abordare de tip „toleranță zero” față de poluarea necontrolată și urmărește descurajarea oricăror practici care pot afecta mediul înconjurător.

Aplicarea legislației este realizată de autoritățile de control de mediu, în special de Garda Națională de Mediu.

Aceasta are competențe extinse:

controale planificate și inopinate

sancționarea imediată a abaterilor

monitorizarea activităților cu impact asupra mediului

verificarea trasabilității deșeurilor

În 2026, controalele sunt mai frecvente și mai stricte, fără accent pe avertismente în cazurile grave.

Obligație Descriere Colectare corectă Deșeurile trebuie separate pe categorii (menajer, reciclabil, periculos etc.), pentru a facilita reciclarea și tratarea adecvată. Predare către operatori autorizați Este obligatorie predarea deșeurilor către firme de salubritate sau centre specializate care dețin autorizații legale. Eliminare controlată Este interzisă orice formă de ardere, îngropare sau abandonare a deșeurilor în spații neautorizate. Trasabilitate (pentru firme) Operatorii economici trebuie să asigure evidența completă a fluxului de deșeuri, conform cerințelor legale de monitorizare și control.

Înăsprirea legislației urmărește:

reducerea poluării aerului din arderea ilegală

protejarea solului și a apelor subterane

creșterea gradului de reciclare

alinierea la standardele europene de mediu

Aceste măsuri au rol preventiv și corectiv, vizând reducerea practicilor informale de eliminare a deșeurilor.

În Germania, arderea deșeurilor în curți, grădini sau spații publice este în continuare strict interzisă, conform Legii Economiei Circulare (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG). În 2026, regimul a devenit și mai sever, după eliminarea aproape completă a excepțiilor locale, ceea ce a uniformizat interdicțiile la nivel național și a redus semnificativ posibilitățile de ardere controlată.

Legislația germană interzice explicit arderea deșeurilor menajere, a materialelor plastice, a cauciucurilor și a altor reziduuri din gospodărie, aceste fapte fiind încadrate ca încălcări grave ale normelor de mediu și sancționate cu amenzi consistente sau chiar răspundere penală în cazuri severe. De asemenea, arderile de resturi vegetale au fost restricționate puternic, excepțiile locale fiind eliminate în majoritatea landurilor, iar în 2026 acestea sunt permise doar în situații speciale și exclusiv cu aprobarea autorităților locale (Ordnungsamt). În plus, arderea lemnului tratat, vopsit sau a mobilierului vechi este complet interzisă din cauza emisiilor toxice.

Domeniu Reguli și sancțiuni în Germania (2026) Interdicții generale Arderea deșeurilor în curți, grădini sau spații publice este strict interzisă conform KrWG. Sunt interzise deșeurile menajere, plasticele, cauciucurile și lemnul tratat, iar arderea resturilor vegetale este permisă doar excepțional, cu aprobare de la autorități (Ordnungsamt). Activități permise Grătarele și vetrele de foc sunt permise doar cu lemn uscat, netratat sau cărbuni, fără emisii excesive de fum. Focurile tradiționale sunt permise doar dacă sunt organizate oficial și autorizate. Sancțiuni Amenzi între 150 € și 2.500 € pentru arderea ilegală a resturilor vegetale și până la 50.000 € pentru arderea deșeurilor periculoase (plastice, cauciucuri, vopsele), cu posibilitate de dosar penal în cazuri grave. Eliminare corectă Deșeurile trebuie colectate selectiv: bio în Biotonne, reciclabile și voluminoase la Wertstoffhof, iar resturile vegetale pot fi predate prin servicii municipale speciale precum Laubsäcke.

În Franța, arderea deșeurilor în aer liber este strict interzisă prin Codul de Mediu (Code de l’environnement), iar această regulă se aplică atât deșeurilor menajere, cât și resturilor vegetale. În 2026, aplicarea legislației a devenit mai strictă în contextul politicilor anti-risipă și al tranziției către economia circulară, iar controalele autorităților sunt mai frecvente.

Domeniu Reguli și sancțiuni în Franța (2026) Interdicții generale Arderea deșeurilor în aer liber este interzisă, inclusiv a deșeurilor menajere și vegetale. Sunt interzise și incineratoarele de grădină, iar arderea plasticului, cauciucurilor sau mobilierului este considerată poluare gravă. Excepții limitate Arderea poate fi permisă doar în cazuri excepționale, prin decizie locală (arrêté préfectoral), cum ar fi prevenirea incendiilor în zone cu risc sau eliminarea plantelor bolnave, și doar cu autorizație. Sancțiuni Arderea ilegală se sancționează cu amendă de până la 750 €, iar în cazuri grave pot apărea răspundere civilă și penală, inclusiv despăgubiri pentru vecini și pedepse mai dure dacă se produc incendii. Gestionarea deșeurilor Deșeurile trebuie colectate selectiv sau compostate, resturile vegetale sunt duse la centre de reciclare (déchetterie), iar autoritățile promovează tocarea și reutilizarea lor în grădină.

În Spania, arderea deșeurilor este strict reglementată și, în majoritatea cazurilor, complet interzisă, în special în zonele urbane și rezidențiale. Măsurile sunt prevăzute în Legea 7/2022 privind deșeurile și solurile contaminate pentru o economie circulară, iar aplicarea acestora a devenit în 2026 mult mai strictă din cauza riscului crescut de incendii de vegetație și a condițiilor climatice extreme.

Domeniu Reguli și sancțiuni în Spania (2026) Interdicții generale Arderea deșeurilor menajere, plastice, mobilierului sau resturilor agricole este interzisă în toată țara. În perioadele de risc ridicat de incendiu se aplică interdicții totale de foc în aer liber, inclusiv pentru grătare. Excepții limitate Arderea este permisă doar fermierilor profesioniști, cu autorizație (Permiso de quema), în cazuri fitosanitare sau pentru prevenirea acumulării de biomasă în zone izolate, aprobate de autoritățile locale. Sancțiuni Amenzile variază de la 2.000 € la peste 100.000 €, în funcție de gravitate. În cazuri grave, precum incendii de pădure, se aplică și răspundere penală cu închisoare între 1 și 5 ani, plus plata daunelor. Gestionarea deșeurilor Deșeurile trebuie duse la centrele municipale (Puntos Limpios) sau colectate selectiv în containerele pentru bio-deșeuri (maro), fiind interzisă eliminarea prin ardere sau abandon.

În Austria, arderea deșeurilor este strict interzisă atât în spații private, cât și în zone deschise, cadrul legal fiind reglementat prin Legea Federală privind Managementul Deșeurilor (AWG) și prin legislația privind calitatea aerului. În 2026, autoritățile au intensificat controalele la nivel local, iar toleranța pentru arderea neautorizată sau pentru fumul rezidențial este practic zero.