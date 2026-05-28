UE ar putea introduce o taxă nouă pentru jocurile de noroc online. Comisia Europeană estimează venituri de peste 13 miliarde de euro

Comisia Europeană analizează estimările privind veniturile care ar putea fi obținute din introducerea unor noi taxe la nivelul Uniunii Europene, aplicate sectorului jocurilor de noroc online, companiilor din domeniul criptomonedelor și marilor firme digitale. Aceste măsuri sunt discutate în contextul negocierilor privind finanțarea bugetului comun al UE pentru perioada 2028–2034.

Potrivit unui document consultat de POLITICO și transmis joi guvernelor naționale și Parlamentului European, o eventuală taxă europeană aplicată jocurilor de noroc online ar putea aduce venituri suplimentare de aproximativ 13,3 miliarde de euro pe parcursul următorului ciclu bugetar de șapte ani. În același timp, taxele aplicate companiilor din sectorul criptomonedelor și marilor firme tehnologice americane, precum Google și Amazon, ar putea genera aproximativ 20 de miliarde de euro, respectiv 35 de miliarde de euro.

Parlamentul European susține introducerea acestor taxe pentru companiile din domeniul jocurilor de noroc, criptomonedelor și tehnologiei digitale, în încercarea de a debloca negocierile privind pachetul fiscal propus inițial de Comisia Europeană. Cu toate acestea, planul riscă să întâmpine opoziție din partea unor state membre, ceea ce ar putea îngreuna implementarea sa.

Comisia estimează că o taxă de 3% aplicată anumitor fluxuri de venituri ale marilor companii digitale ar putea genera aproximativ 5 miliarde de euro anual la nivelul Uniunii Europene. Pentru realizarea acestei estimări au fost folosite ca model taxele digitale deja existente în Italia, Spania și Franța. Totuși, măsura ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, deoarece ar afecta în principal companii americane, iar unele guverne europene se tem de posibile represalii economice.

În ceea ce privește sectorul jocurilor de noroc online, Comisia estimează că o taxă de 3% aplicată cifrei de afaceri nete ar putea aduce aproximativ 1,9 miliarde de euro pe an. Totuși, această propunere este considerată sensibilă pentru Malta, unde industria pariurilor reprezintă o componentă importantă a economiei.

Referitor la criptomonede, Comisia Europeană estimează că o taxă de 0,1% aplicată valorii tranzacțiilor ar putea genera între 3 și 4 miliarde de euro anual pentru bugetul UE. De asemenea, un impozit pe câștigurile de capital obținute din criptomonede ar putea aduce între 1 și 2,4 miliarde de euro pe an. Executivul european avertizează însă că potențialul real al acestor venituri este dificil de estimat din cauza lipsei de date relevante privind piața criptomonedelor.

Noua analiză realizată de Comisia Europeană adaugă un nou nivel de complexitate negocierilor bugetare dintre statele membre ale Uniunii Europene. În acest context, Cipru, care deține președinția rotativă a Consiliului UE pentru o perioadă de șase luni, urmează să prezinte în jurul datei de 10 iunie o nouă structură a bugetului european, care va include cifre revizuite și noi alocări de cheltuieli.

Taxele europene, cunoscute drept „resurse proprii”, pot fi introduse doar cu aprobarea unanimă a celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Veniturile suplimentare obținute din aceste taxe sunt destinate finanțării bugetului comun al UE pentru perioada 2028–2034, estimat la aproape 2 trilioane de euro. În această sumă sunt incluse și rambursările aferente programului comun de datorii contractate de Uniunea Europeană în perioada post-pandemie Covid-19.

Propunerea inițială prezentată de Comisia Europeană în luna iulie prevedea introducerea unei taxe pe importurile de carbon în UE, cunoscută sub denumirea de CBAM, precum și a unor taxe aplicate emisiilor de carbon, deșeurilor electronice nereciclate, veniturilor din tutun și profiturilor companiilor.

Negocierile au ajuns însă într-un punct sensibil, deoarece aproape toate noile taxe propuse de Comisie, cu excepția mecanismului CBAM, s-au confruntat cu opoziție puternică în cadrul Consiliului UE. În același timp, Franța a transmis că nu va susține un acord bugetar care să nu includă noi resurse proprii consistente pentru finanțarea bugetului european.

Pentru a depăși blocajul, mai mulți lideri europeni au solicitat Comisiei Europene să analizeze și variantele propuse de Parlamentul European. Discuțiile au avut loc în cadrul unui summit informal desfășurat în Cipru, în luna aprilie.