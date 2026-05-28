UE accelerează electrificarea pentru a reduce dependența de combustibilii fosili și costurile energiei. Șeful AIE: E soluția pentru salvarea industriei

Uniunea Europeană (UE), Franța și Agenția Internațională pentru Energie susțin accelerarea electrificării industriei și transportului pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili și scăderea costurilor la energie. Planurile anunțate includ investiții în mașini electrice, rețele energetice și pompe de căldură pentru protejarea economiei și populației.

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, susține că Uniunea Europeană (UE) ar trebui să folosească mai mult energia electrică pentru a ajuta industria europeană să devină mai puternică și mai competitivă. El a explicat, pentru Euronews.com, că investițiile în transport electric și în modernizarea industriei grele sunt importante dacă UE vrea să-și păstreze independența economică și să ajute fabricile și companiile aflate în dificultate.

„Electrificarea este soluția pentru salvarea industriei europene. Putem genera energie electrică din surse regenerabile, energie nucleară și, poate, gaze naturale, și ar trebui să ne electrificăm economiile cât mai mult posibil”, a spus Birol, pledând pentru o trecere de la combustibilii fosili la o economie alimentată cu energie electrică.

Birol a afirmat că energia electrică poate fi produsă din surse regenerabile, energie nucleară și, posibil, gaze naturale. El consideră că economiile europene ar trebui să renunțe cât mai mult la combustibilii fosili și să folosească electricitatea.

Declarațiile sale apar într-o perioadă în care Europa se confruntă cu probleme energetice tot mai mari. Situația s-a agravat din cauza conflictului dintre SUA și Iran și a închiderii Strâmtorii Ormuz, o rută importantă pentru transportul petrolului și gazelor.

Din cauza acestor probleme, facturile la energie au crescut pentru populație, iar industria grea este tot mai afectată de prețurile mari la electricitate și de scăderea competitivității. Producătorii avertizează că multe fabrici ar putea fi închise dacă costurile continuă să crească.

În acord cu recomandările Agenției Internaționale pentru Energie, liderii europeni susțin tot mai mult investițiile în mașini electrice, pompe de căldură și înlocuirea echipamentelor industriale pe combustibili fosili cu variante electrice. Scopul este reducerea dependenței de petrol și gaze, care reprezintă încă aproape 60% din energia importată de UE.

Strategia de electrificare pregătită de Comisia Europeană, care ar urma să stabilească obiective pentru statele membre și industrie, a fost amânată de două ori și este așteptată pe 22 iulie.

Criticii spun însă că tranziția energetică avansează prea repede și că infrastructura nu este pregătită. Ei atrag atenția asupra numărului insuficient de stații de încărcare pentru mașini electrice, problemelor de stocare a energiei, costurilor mari la electricitate și suprasolicitării rețelelor electrice.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a avertizat recent că prețurile mari la energie afectează tot mai mult familiile și firmele. Ea a cerut Uniunii Europene să relaxeze regulile fiscale pentru a ajuta la scăderea costurilor la energie.

Franța, care s-a protejat mai bine de scumpirile la energie datorită producției de electricitate din centrale nucleare, a prezentat luna trecută un plan în 22 de puncte. Scopul este reducerea dependenței de petrol și gaze importate, de la aproape 60% din consumul de energie la 30% până în anul 2035. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut lansarea unei campanii naționale pentru accelerarea electrificării. El consideră că această măsură ar crește puterea de cumpărare a populației, ar ajuta economia și ar face Franța mai independentă din punct de vedere energetic.

„Franța poate fi mândră că este o putere majoră în domeniul energiei electrice în contextul geopolitic actual. Acesta este și motivul pentru care creșterile prețurilor la energie electrică au fost mai limitate în Franța decât în alte părți”, a afirmat Macron.

Compania auto Stellantis vrea să investească peste 1 miliard de euro în fabrica din Mulhouse pentru a produce o nouă generație de mașini electrice începând cu anul 2029.

Guvernul de la Paris plănuiește și instalarea a încă 240.000 de stații de încărcare pentru mașini electrice. În plus, autoritățile vor să ofere ajutoare pentru familiile cu venituri mici, astfel încât acestea să poată înlocui sistemele de încălzire pe petrol și gaze cu pompe de căldură.

Macron a declarat că Franța poate fi mândră de poziția sa puternică în domeniul energiei electrice, mai ales în actualul context internațional. El a spus că, datorită acestui avantaj, creșterile prețurilor la electricitate au fost mai mici în Franța decât în alte țări. Macron a mai afirmat că prețurile la electricitate din Germania sunt aproape duble față de cele din Franța.

Chiar dacă există încă multe probleme, cel mai nou raport al Agenției Internaționale pentru Energie arată că investițiile în electricitate reprezintă acum aproape 60% din toate investițiile energetice la nivel mondial. Raportul arată că tot mai multe țări investesc în energie electrică, iar Europa începe să urmeze această direcție, deși China rămâne lider mondial în domeniul electrificării.

Agenția Internațională pentru Energie a explicat că investițiile din ultimii ani în energie regenerabilă, energie nucleară, electrificare și eficiență energetică au îmbunătățit securitatea energetică și au redus poluarea în marile țări care importă combustibili. Printre acestea se află UE, China, Japonia și Coreea de Sud. Potrivit raportului, vânzările de mașini electrice din Europa au crescut cu 30%, iar cele de pompe de căldură cu 17% în primele luni ale anului 2026, chiar dacă unele state au redus subvențiile.

În Germania, pompele de căldură au devenit una dintre cele mai cumpărate soluții de încălzire. Agenția energetică dena a anunțat că aproape jumătate dintre sistemele noi de încălzire vândute anul trecut au fost pompe de căldură. Totodată, anul 2025 a fost primul în care vânzările acestora au depășit vânzările centralelor pe gaz.

Raportul indica faptul că Europa investește tot mai mult în rețele electrice și sisteme de stocare a energiei. Agenția a atras atenția că producția mai mare de electricitate fără modernizarea rețelelor poate crea noi probleme și riscuri pentru sistemul energetic.