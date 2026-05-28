Ministrul german al Apărării promovează parteneriatul strategic și cooperarea militară cu Canada

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a vizitat Canada pentru a consolida relațiile militare bilaterale și pentru a promova cooperarea în domeniul industriei de apărare. În cadrul târgului de securitate Cansec, el a subliniat importanța unei întăriri militare ferme în rândul aliaților NATO, ca răspuns la incertitudinile din relațiile cu Statele Unite ale Americii.

„Să stăm în fața Casei Albe sau a oricărui alt sediu și să privim pasivi nu ne va face mai puternici, ci mai slabi”, a declarat oficialul german. El a menționat că SUA au fost un partener de încredere în ultimele decenii, fără a comenta direct schimbările aduse de actuala administrație americană sau a-l numi pe președintele Donald Trump.

Negocierile includ un pachet amplu de compensări comerciale (offset-uri), parte integrantă a contractelor de armament. Compania germană TKMS, lider global în construcția de submarine convenționale, este implicată în aceste discuții, iar o decizie finală este așteptată până la sfârșitul lunii iunie.

De asemenea, ministrul Pistorius este însoțit în această vizită de deputați germani și reprezentanți ai industriei de înaltă tehnologie și apărare. În contextul tensiunilor recente, Departamentul Apărării al SUA a suspendat o parte din colaborarea militară cu Canada, inclusiv activitatea în Consiliul Permanent de Apărare, un organism înființat în 1940 pentru coordonarea aspectelor de securitate între cele două țări.

Pe lângă cooperarea în domeniul apărării, Germania și Canada negociază un acord pe termen lung privind livrările de gaze naturale lichefiate (LNG). Importatorul german de gaze Sefe a semnat o scrisoare de intenție cu compania canadiană Ksi Lisims LNG pentru furnizarea anuală a unui milion de tone de LNG, programată să înceapă la începutul anilor 2030, pe o perioadă de până la 20 de ani.

Acest acord reprezintă prima parteneriat pe termen lung al Sefe cu un furnizor canadian și face parte din strategia Germaniei de diversificare a surselor de gaze naturale, care până acum provin în mare parte din Statele Unite. Sefe, anterior cunoscută ca Gazprom Germania, a fost naționalizată în urma crizei energetice generate de conflictul din Ucraina.