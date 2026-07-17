Germania va participa la un exercițiu nuclear condus de Franța. Merz și Macron promit o cooperare militară mai strânsă

Germania și Franța își consolidează cooperarea în domeniul apărării, inclusiv în ceea ce privește descurajarea nucleară. Anunțul a fost făcut de cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, după o reuniune comună dedicată securității și apărării.

Cancelarul Friedrich Merz a anunțat că militarii germani vor participa, în cursul acestui an, la un exercițiu nuclear organizat de Franța. Potrivit acestuia, inițiativa completează participarea Germaniei la politica de descurajare nucleară din cadrul NATO și nu o înlocuiește, transmite France 24.

La începutul acestui an, Emmanuel Macron a anunțat că Germania se numără printre cele opt state care au acceptat să participe la proiectul francez privind descurajarea nucleară. Liderul de la Elysee a subliniat însă că Franța va păstra controlul exclusiv asupra deciziilor privind utilizarea armelor nucleare.

Discuțiile dintre cei doi lideri au avut loc și în contextul blocării programului Future Combat Air System (FCAS), proiectul comun franco-german pentru dezvoltarea unei noi generații de avioane de luptă.

Programul s-a prăbușit luna trecută, pe fondul disputelor dintre Airbus și compania franceză Dassault.

Friedrich Merz a declarat că cele două state vor continua dezvoltarea componentei de tip cloud prevăzute în cadrul proiectului FCAS, în ciuda abandonării programului în forma sa actuală.

La rândul său, Emmanuel Macron și-a exprimat dorința ca reuniunea să ofere un nou impuls cooperării în domeniul apărării și construirii unei Europe mai puternice din punct de vedere militar.

În contextul apropierii alegerilor prezidențiale din Franța, Emmanuel Macron încearcă să obțină progrese în dosarele de apărare înainte de încheierea mandatului său.

Posibilitatea ca liderul extremei drepte, Marine Le Pen, să câștige scrutinul de anul viitor este privită cu atenție de partenerii europeni, într-un moment în care statele UE își consolidează capacitățile militare pe fondul amenințării reprezentate de Rusia și al incertitudinilor privind angajamentul Statelor Unite sub administrația președintelui Donald Trump.

Întrebat despre acest scenariu, Friedrich Merz a declarat că Germania își menține disponibilitatea de a coopera cu Franța, indiferent de alegerea făcută de electoratul francez.

Cancelarul german a mai anunțat că Germania va participa în această toamnă la un exercițiu militar organizat la inițiativa Franței în cadrul Coaliției Voluntarilor, grupul de state care sprijină Ucraina.

Potrivit lui Emmanuel Macron, această forță multinațională ar urma să fie desfășurată după încetarea conflictului din Ucraina. În lunile următoare sunt planificate exerciții militare în statele vecine Ucrainei pentru testarea planurilor de desfășurare și demonstrarea nivelului de pregătire al aliaților.