Samsung introduce SSD-ul enterprise PM1763 pentru serverele AI de nouă generație

Samsung a început producția în serie a modelului PM1763, primul SSD enterprise al companiei bazat pe interfața PCIe 6.0, destinat serverelor AI și sistemelor HPC. Noul model promite performanțe de top, eficiență energetică îmbunătățită și funcții avansate de securitate, răspunzând cerințelor tot mai mari ale centrelor de date moderne.

Samsung Electronics Co., Ltd., lider mondial în tehnologia avansată de memorie, a anunțat începerea producției în serie a modelului PM1763, prima unitate SSD enterprise a companiei bazată pe interfața PCIe® 6.0. Noul produs este optimizat pentru infrastructurile de servere dedicate inteligenței artificiale (AI) și sistemelor de calcul de înaltă performanță (HPC) de nouă generație.

Creșterea accelerată a volumului de date necesar pentru antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială transformă unitățile SSD enterprise într-o componentă esențială a infrastructurii AI. Acestea trebuie să asigure transferul rapid și fiabil al datelor pentru a susține performanța aplicațiilor și a centrelor de date moderne.

Datorită vitezelor ridicate de transfer și arhitecturii optimizate a controlerului, Samsung estimează că modelul PM1763 va deveni o soluție de stocare de referință pentru platformele AI de înaltă performanță, răspunzând cerințelor tot mai mari ale mediilor enterprise și HPC.

„Bazat pe performanțe de vârf în industrie, modelul PM1763 a finalizat cu succes procesul de validare pentru platformele de AI de nouă generație și este bine poziționat pentru a răspunde cerințelor în continuă evoluție ale infrastructurii de inteligență artificială. Pe măsură ce modelele de AI continuă să crească ca dimensiune și complexitate, modelul PM1763 va servi drept soluție cheie care le permite clienților să scaleze eficient capacitatea de memorie și să optimizeze operațiunile de AI.”, a declarat Jangseok Choi, Vicepreședinte Head of Memory Product Planning la Samsung Electronics.

Modelul PM1763 integrează tehnologia Samsung V-NAND de generația a noua și un controler nou, realizat în proces de fabricație de 4 nanometri (nm), combinație care aduce îmbunătățiri semnificative atât în ceea ce privește performanța, cât și eficiența energetică.

Unitatea SSD este disponibilă în variante de 4 TB, 8 TB și 16 TB, iar versiunea cu capacitate de 16 TB stabilește un nou reper în industrie. Aceasta oferă viteze secvențiale de citire de până la 28.400 MB/s și viteze de scriere de până la 21.900 MB/s, depășind de peste două ori performanțele modelului anterior, PM1753.

Nivelul ridicat de performanță permite transferul unui model lingvistic de mari dimensiuni (LLM) de 40 GB în aproximativ 1,4 secunde. Astfel, este redusă latența transferului de date dintre procesoare și acceleratoare, ceea ce contribuie la creșterea eficienței generale a procesării aplicațiilor de inteligență artificială.

PM1763 este optimizat pentru serverele răcite cu lichid prin tehnologia Direct-to-Chip (D2C), care asigură menținerea performanței maxime chiar și în condiții de utilizare intensivă și funcționare continuă. În același timp, eficiența energetică este îmbunătățită de peste 1,8 ori comparativ cu generația precedentă, contribuind la reducerea costurilor operaționale ale centrelor de date.

Pentru a răspunde cerințelor tot mai stricte privind securitatea infrastructurilor AI, Samsung a integrat în PM1763 funcții avansate de protecție a datelor. Unitatea suportă algoritmi de criptografie post-cuantică (PQC), proiectați pentru a oferi protecție împotriva amenințărilor generate de viitoarele sisteme de calcul cuantic. Aceasta este compatibilă cu protocolul TDISP (TEE Device Interface Security Protocol), care securizează căile de transfer al datelor în mediile virtualizate prin utilizarea mediilor de execuție de încredere (TEE), zone securizate ale procesorului destinate izolării sarcinilor de lucru sensibile.