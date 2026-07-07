Economist laureat al Premiului Nobel: AI nu va readuce creșterea rapidă a productivității în economiile occidentale

Inteligența artificială (Artificial Intelligence/AI) este văzută de multe companii și guverne drept motorul unei noi revoluții economice. Totuși, Christopher Pissarides, economist laureat al Premiului Nobel, avertizează că tehnologia nu va readuce ritmul accelerat al creșterii productivității din ultimele decenii ale secolului trecut și estimează că numeroase locuri de muncă vor rămâne neafectate de AI.

Christopher Pissarides, economist laureat al Premiului Nobel, a avertizat marți, 7 iulie, că inteligența artificială (Artificial Intelligence/AI) nu va readuce economiile occidentale la ritmul accelerat de creștere a productivității din trecut, apreciind că acea perioadă ar putea să fi apus definitiv.

Specializat în studiul impactului automatizării asupra pieței muncii, Pissarides a estimat că până la 40% dintre locurile de muncă din Statele Unite ale Americii și Marea Britanie vor rămâne, în mare măsură, neafectate de inteligența artificială. El a oferit drept exemple domenii precum asistența medicală și ospitalitatea, unde posibilitățile de automatizare sunt limitate.

În ultimii ani, companiile din tehnologie și guvernele au mizat pe dezvoltarea AI pentru a stimula creșterea economică, în contextul în care productivitatea și ritmul de dezvoltare al economiilor occidentale au încetinit semnificativ. Performanțele economice modeste, în special în Europa, au alimentat tensiuni politice și au fost însoțite de creșteri reduse ale salariilor reale.

Într-un interviu acordat pentru Bloomberg News, Pissarides a afirmat că, până în prezent, există puține dovezi care să indice o creștere semnificativă a productivității generată de inteligența artificială. Totodată, el a pus sub semnul întrebării afirmațiile făcute de directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, și de Sam Altman, potrivit cărora această tehnologie va avea un impact profund asupra pieței muncii.

Pissarides, care a primit Premiul Nobel pentru Economie în 2010 pentru cercetările sale privind fricțiunile de pe piața muncii, a explicat că cel puțin 40% dintre locurile de muncă din Marea Britanie nu sunt expuse utilizării inteligenței artificiale și, în consecință, nu vor beneficia de câștiguri de productivitate generate de această tehnologie.

Economistul a apreciat că, deși AI ar putea aduce unele beneficii în materie de productivitate, este puțin probabil să genereze un nou val de transformări comparabil cu revoluția informatică din anii 1980 și 1990. El a argumentat că, pe baza informațiilor disponibile și a evoluțiilor observate până în prezent, nu există indicii care să susțină o creștere a productivității de o asemenea amploare. El a subliniat că viitorul tehnologiei AI rămâne marcat de un grad ridicat de incertitudine.

„Există cel puţin 40% din locurile de muncă din Marea Britanie, care nu sunt expuse la inteligenţa artificială, aşa că nu vor obţine câştiguri de productivitate datorită inteligenţei artificiale. Având în vedere ceea ce ştim acum şi ceea ce vedem că se întâmplă, nu văd o creştere a productivităţii la asemenea niveluri”, a declarat Pissarides.

Anterior, într-o prelegere susținută la Royal Economic Society, Pissarides a afirmat că ar fi necesare câștiguri uriașe de productivitate în sectoarele cele mai expuse inteligenței artificiale, precum cel financiar, pentru ca economiile să atingă ritmurile ridicate de creștere anticipate de cei mai optimiști susținători ai tehnologiei. Economistul a apreciat că nu există motive pentru a vorbi despre o creștere accelerată a productivității și a susținut că societatea ar trebui să accepte faptul că perioada marcată de avansuri rapide ale productivității s-a încheiat, indiferent de evoluțiile tehnologice viitoare.

În schimb, guvernatorul Bank of England, Andrew Bailey, se numără printre factorii de decizie care consideră că inteligența artificială are potențialul de a deveni o tehnologie revoluționară, capabilă să stimuleze semnificativ creșterea economică.