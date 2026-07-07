Bursa de Valori București a închis pe roșu. Indicele BET a scăzut cu peste 1%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de marți în teritoriu negativ, după ce principalii indici au consemnat scăderi. Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 112 milioane de lei, fiind ușor sub nivelul înregistrat în ședința precedentă.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate marți la Bursa de Valori București s-a ridicat la 112,11 milioane de lei, echivalentul a 21,41 milioane de euro. Rulajul a fost mai redus decât cel din ședința de luni, când tranzacțiile au însumat 119,10 milioane de lei.

Principalul indice al pieței, BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a scăzut cu 1,01%, până la 33.733,04 puncte.

Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, s-a depreciat cu 0,99%, iar BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a închis în scădere cu 0,96%.

Totodată, indicele BET-FI a coborât cu 0,05%, BET-BK s-a depreciat cu 0,53%, iar BET-NG, care urmărește companiile din energie și utilități, a înregistrat un declin de 0,91%.

Singurul indice care a închis pe plus a fost BET AeRO, cu un avans de 0,03%.

Pe Piața Reglementată, cele mai tranzacționate acțiuni au fost cele ale Băncii Transilvania, cu schimburi de 18,24 milioane de lei.

Au urmat titlurile OMV Petrom, cu tranzacții în valoare de 16,64 milioane de lei, și cele ale Hidroelectrica, care au generat un rulaj de 9,10 milioane de lei.

Cele mai importante creșteri ale zilei au fost înregistrate de acțiunile SIF Hoteluri, care au avansat cu 7,47%, urmate de UAMT, cu o apreciere de 6,84%, și Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, care a câștigat 4,76%.

La polul opus, cele mai mari scăderi au fost consemnate de acțiunile Bucur SA București, care au pierdut 9,68%, urmate de Roca Industry Holdingrock1, cu un declin de 4,88%, și Artego, ale cărei titluri au scăzut cu 4,76%.

La începutul ședinței de marți, Bursa de Valori București evolua ușor pozitiv. După aproximativ 40 de minute de la deschiderea tranzacțiilor, rulajul era de 9,79 milioane de lei.

La acel moment, indicele BET înregistra un avans de 0,01%, BET-Plus avea aceeași evoluție, iar BET-BK creștea cu 0,03%. În schimb, BET-XT scădea cu 0,02%, BET-FI pierdea 0,34%, iar indicele BET AeRO se deprecia cu 0,05%.

În debutul ședinței, cele mai mari creșteri erau consemnate de acțiunile Electroaparataj, SIF Hoteluri și Altur, în timp ce cele mai importante scăderi aparțineau titlurilor Bucur București, Rompetrol Well Services și Cris-Tim Family Holding.