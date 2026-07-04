România traversează una dintre cele mai dificile perioade. Radu Georgescu: Economia a înregistrat cea mai mare scădere a indicatorului de încredere din ultimii 15 ani

Economistul Radu Georgescu susține că România ar putea deveni, în următorul deceniu, un studiu de caz în manualele de economie, considerând că actuala situație economică a țării este una ieșită din comun. Acesta afirmă că, deși studiază economia de aproximativ 30 de ani, rareori a întâlnit un număr atât de mare de anomalii economice precum cele pe care le observă în prezent în România.

Potrivit unei analize primite de la Erste Bank, economia României a înregistrat în luna iunie cea mai mare scădere a indicatorului de încredere din ultimii 15 ani. Conform aceleiași surse, nivelul încrederii este chiar mai redus decât în perioada restricțiilor din timpul pandemiei de COVID-19. Declinul afectează toate sectoarele economiei, inclusiv producția, serviciile și industria HoReCa.

În contrast cu deteriorarea sentimentului economic, Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat, pe 2 iulie 2026, o creștere de 3%. Mai mult, în ultimul an, bursa românească a consemnat un avans de aproximativ 80%.

Radu Georgescu consideră că există un paradox economic: pe măsură ce populația și companiile se confruntă cu dificultăți financiare mai mari, piața bursieră din România continuă să crească. El explică acest fenomen prin structura indicelui BET, din care peste 90% este reprezentat de companii din sectorul energetic și de instituții bancare.

„Cred că peste 10 ani România va fi în toate cărțile de economie. Probabil se va face și un film pe Netflix. Eu studiez economia de 30 de ani, dar rar am vazut atatea anomalii economice cum sunt acum in Romania Ieri am primit raportul zilnic de la Erste Bank. Erste spune ca în iunie, economia României a înregistrat cea mai mare scădere a indicatorului de încredere din ultimii 15 ani.

Sentimentul e chiar mai jos decât în perioada în care stăteam închiși în case, în pandemie. Toate ramurile sunt afectate: producție, servicii, HoReCa etc. Tot ieri, 2 iulie 2026, Bursa de la București a crescut cu 3%. În ultimul an, bursa de la București a crescut cu 80% !!!

Paradoxal, cu cât oamenii și firmele vor sărăci, cu atât bursa din România va crește. Peste 90% din indicele BET este format din companii de energie și din bănci. În România avem cea mai scumpă energie din Europa și cele mai mari dobânzi la credite din Europa”, a scris acesta pe Facebook.

Economistul subliniază în analiza publicată pe pagina lui de Facebook că România are unele dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa, precum și cele mai mari dobânzi la credite de pe continent. În opinia sa, majorarea costurilor cu energia și a dobânzilor afectează negativ populația și mediul de afaceri, însă contribuie în același timp la creșterea profiturilor companiilor listate la bursă.

Radu Georgescu atrage atenția și asupra unor schimbări care ar putea influența semnificativ evoluția pieței de capital din România. Potrivit acestuia, Bursa de Valori București (BVB) se pregătește să atragă investitori specializați în tranzacții speculative și în strategii bazate pe poziții short.

Economistul explică faptul că pozițiile short reprezintă operațiuni prin care investitorii împrumută acțiuni și mizează pe scăderea prețului acestora.

„Cu cât prețurile la energie și dobânzile la credite sunt mai mari, cu atât populația și firmele sărăcesc. Dar profiturile companiilor de pe bursă cresc. Dar vestea cea mare a venit azi

Bursa de la București se pregătește să primească tipii care iubesc adrenalina financiară. La Bucuresti vor veni tipii care iubesc pozitiile short. Radu, vorbește românește. Iti explic ce inseamna pozitii short pe bursa. Cei care au vazut filmul The Big Short stiu ce inseamna”, a mai scris acesta.

De asemenea, există investitori care cumpără acțiuni și, simultan, deschid poziții short pe aceleași titluri, utilizând un efect de levier de 10 până la 20 de ori. În aceste condiții, câștigurile sau pierderile pot fi multiplicate de 10 până la 20 de ori. Potrivit lui Georgescu, în anumite situații, investitorii pot vinde brusc acțiunile pentru a provoca scăderi accentuate ale prețurilor, obținând astfel profituri semnificative din pozițiile short.

Economistul mai arată că, până în prezent, Bursa de Valori București a fost susținută constant de fluxurile de capital provenite din fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II, care achiziționează lunar acțiuni. În opinia sa, introducerea și extinderea tranzacțiilor short ar putea permite unui fond de investiții care dispune de 100 de milioane de dolari să provoace scăderi importante pe piața bursieră românească.

„Acesti tipi imprumuta actiuni si asteapta sa scada preturile. Altii, cumpara actiuni si simultan deschid pozitii short pe aceleasi actiuni cu leverage de 10-20. Castigul – pierderea lor se multiplica cu 10-20 La un moment dat le vand brusc pentru a prabusi preturile actiunilor si ei castiga 10-20 de ori din pozitiile short. Până acum, bursa de la București a fost umflată constant de banii fondurilor de pensii din Pilonul 2, care cupara actiuni, lună de lună. Cu pozitiile short un fond de investitii cu 100 milioane de $ va putea sa prabuseasca Bursa de la Bucuresti Urmatorii ani vor fi foarte intereseanti din punct de vedere economic. Să fie economie”, a conchis economistul.

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