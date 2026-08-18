Apa va fi oprită în fiecare noapte în 16 localități. Restricțiile rămân în vigoare din cauza secetei

Restricțiile privind alimentarea cu apă continuă în mai multe localități din județul Arad, însă programul a fost modificat față de măsurile introduse la sfârșitul lunii iulie. Furnizarea apei va fi întreruptă acum numai pe timpul nopții, timp de patru ore, pentru refacerea rezervelor afectate de seceta prelungită și de consumul ridicat.

Compania de Apă Arad a anunțat marți că restricțiile sunt menținute în 16 localități din județ. Spre deosebire de situația de la sfârșitul lunii iulie, când existau întreruperi atât ziua, cât și noaptea, alimentarea este oprită în prezent numai în intervalul 00:00-04:00.

Măsura vizează localitățile Bocsig, Răpsig, Archiș, Avram Iancu, Beliu, Chișlaca, Comănești, Vasile Goldiș, Craiva, Coroi, Hășmaș, Mânerău, Rogoz, Șiad, Susag și Tăgădău.

„Pe perioada secetei şi a avertizărilor de caniculă, furnizarea apei va fi întreruptă temporar, pe timpul nopţii, în intervalul orar 00:00-04:00″, a precizat instituţia.

Prin concentrarea întreruperilor pe timpul nopții, compania urmărește refacerea rezervelor pentru a putea asigura alimentarea comunităților pe parcursul zilei.

Problemele sunt provocate de perioada prelungită de secetă, care a redus semnificativ debitele unor cursuri de apă. În același timp, a scăzut și nivelul pânzei freatice, ceea ce pune presiune suplimentară asupra surselor utilizate pentru alimentarea populației.

Consumul ridicat din perioadele cu temperaturi mari complică situația, pentru că necesarul de apă crește tocmai în momentul în care resursele disponibile sunt mai reduse.

Întreruperea alimentării între miezul nopții și ora 04:00 este folosită astfel pentru acumularea unei cantități suficiente de apă în rezervoare și pentru reducerea riscului ca sistemele să nu poată acoperi consumul din timpul zilei.

Actualul program reprezintă o relaxare față de restricțiile introduse la finalul lunii iulie. La acel moment, Compania de Apă Arad a fost nevoită să întrerupă alimentarea populației atât în timpul zilei, pentru câte două ore, cât și noaptea, pentru patru ore.

Decizia fusese luată în zonele cele mai afectate de lipsa precipitațiilor, pe fondul reducerii resurselor și al creșterii puternice a consumului.

În prezent, întreruperile din timpul zilei nu mai sunt aplicate în cele 16 localități menționate, dar programul de noapte rămâne în vigoare atât timp cât condițiile generate de secetă și caniculă impun această măsură.

Autoritățile au cerut încă de la introducerea restricțiilor ca apa din rețeaua publică să fie utilizată cu prioritate pentru necesitățile gospodărești și să fie evitat consumul care poate fi amânat.